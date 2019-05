En hurtig læskedrik på farten må gerne stadig være af god kvalitet og økologisk.

Det mener flere og flere brugere og måske i særlig grad danskerne, som slår rekord i økologi i indkøbskurven.

Derfor lancerer Coca-Cola nu et helt nyt brand, Honest (ærlig, red.), som har fokus på netop økologi og gode råvarer. Det skriver Coca-Cola Danmark i en pressemeddelelse.

»Honest kommer på baggrund af en stor efterspørgsel fra forbrugerne efter et produkt, der er 100 pct. økologisk, mindre sødt og produceres efter bæredygtige principper,« siger Janne Sørensen, New Growth Manager for Coca-Cola Danmark.

De nye læskedrikke fra Honest, som er et brand udviklet af Coca-Cola. Foto: Coca-Cola Danmark Vis mere De nye læskedrikke fra Honest, som er et brand udviklet af Coca-Cola. Foto: Coca-Cola Danmark

Efterspørgslen på økologi kan også ses hos Danmarks Statistik, som har samlet tal over danskernes indkøbsvaner.

Det samlede salg af økologiske fødevarer steg med 14 procent fra 2017 til 2018 til i alt 12,9 milliarder kroner.

Honest er ifølge Janne Sørensen allerede en stor succes i andre lande, som ellers ikke er lige så glade for økologi som danskerne.

Honest er 100 pct. økologisk, har blot få ingredienser af høj kvalitet og sikrer bæredygtighed i produktionen af råvarer, skriver Coca-Cola i pressemeddelelsen.

Honest lancerer to 100 pct. økologiske isteer.

Den ene er en sort te med smag af hindbær og basilikum, og den anden er en hvid te med smag af fersken og rosmarin.

Coca-Cola mener selv, at produkterne er en forfriskende balance af nøje udvalgte teblade fra certificerede plantager i Sri Lanka, Indien og Kina med et strejf af hindbær eller fersken.

Derudover lancerer Honest to økologiske lemonader – en ren lemonade med citron samt en pink lemonade med citron og hindbær.