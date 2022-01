Henover foråret og sommeren lancerer Coca-Cola en ændring, som du måske ikke vil kunne se med det blotte øje.

Medmindre du er særligt glad for at drikke Sprite.

Hen over foråret og sommeren 2022 vil Coca-Cola, Fanta og Sprite komme på halv liters flasker af 100 procent genanvendt rPet-plast, skriver læskedrikgiganten i en pressemeddelelse.

I dag består flaskerne af 50 procent genanvendt plast.

Ændringen sker som et led i Coca-Colas bæredygtighedsstrategi, World Without Waste, hvor målsætningen er at blive klimaneutral i 2040.

Hvorfor får det så især betydning for Sprite-flasken? Jo, det er der en ganske særlig årsag til.

Den grønne Sprite-flaske bliver nemlig gennemsigtig, fordi farvet plast ikke er optimalt til produktion af nye rPet-flasker.

Idet Coca-Cola- og Fanta-flaskerne allerede nu er gennemsigtige, vil overgangen til rPet-flaskerne ikke få betydning for designet af disse flasker.

rPet er et råmateriale, som findes i knappe mængder, og det bruges også af andre brancher.

Derfor understreger Coca-Cola, at forbrugerne har en nøglerolle i læskedrikgigantens bestræbelser for på sigt at blive klimaneutral.

»For at sikre rPET-leverancerne er det essentielt, at de bliver i pantsystemet. Alle må tage ansvar, forbrugerne såvel som producenterne, for at lukke kredsløbet af vigtig højkvalitetsplast til fødevarer. Et cirkulært lukket system er ikke bare en vigtig byggesten i Coca-Cola-bæredygtighedsstrategien – men en forudsætning,« siger Coca-Colas kommunikationsdirektør, Annette Spangaard, i pressemeddelelsen.

Når halvlitersflaskerne overgår til at blive produceret af 100 procent genanvendt plast, vil besparelsen på oprindelig plast – der er produceret af fossile brændstoffer – ifølge Coca-Cola være på 360 tons om året i Danmark.