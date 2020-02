For godt halvanden års tid siden skete der pludselig en ændring i butikkernes sortiment af sodavand, som for langt de fleste danskere skete fuldstændigt under radaren, men som for en lille gruppe var en markant forandring.

Der var ikke længere helt normal sukkerholdig Sprite på hylderne. Den var erstattet af en sukkerfri version. Og så opstod der et massivt pres.

Kunderne var nemlig ikke glade. Sprite-glade danskere har gennem det seneste halvandet års tid kontaktet Coca Cola, som sælger Sprite i Danmark. Og det har ikke altid været for kønt, det kunderne har haft at sige.

Nu har Coca Cola så bøjet sig. Sprite med sukker er tilbage.

»Vi har fået nogle ret farverige kommentarer på grund af den ændring, det må jeg bare erkende. Vi har simpelthen oplevet, at ret mange kunder har efterspurgt at få den ’rigtige’ Sprite tilbage,« siger Jes Randrup, talsmand for Coca Cola i Danmark:

»De inkarnerede brugere af Sprite har vi haft kontakt til og hørt på deres argumenter. Mange af dem kunne ikke lide den nye variant. Så vi har lyttet til kunderne, og det er derfor, at vi bringer Sprite tilbage på hylderne.«

Coca Colas oprindelige idé med at fjerne Sprite med sukker var del af koncernens strategi om generelt at sænke mængden af sukker i deres produkter.

Derfor kan det også virke som den omvendte verden, at Coca Cola bringer en sukkerholdig variant på markedet i en tid, hvor sukkerfri produkter vinder frem.

»Det er rigtigt, at det er light-produkter, der vokser mest i salg, men sukkerholdig sodavand er stadigvæk den største del af markedet,« forklarer Jes Randrup:

»Vi vil også fremover lancere nye varianter både med og uden sukker.«

Men hvad med så de kunder, der nu er gået hen og blevet glade for den sukkerfri Sprite? Vil de nu stå tilbage som tabere?

»Vi vil sælge begge varianter, men kunderne vil nok mest se Sprite med sukker på hylden. Butikkerne er tilbøjelige til at være enige i, at det er den med sukker, kunderne helst vil have.«