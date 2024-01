Bestanden af elbiler i Danmark er i voldsom vækst, og det samme er antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Nu fortsætter Clever en tung investering i ladenetværket i Danmark, oplyser man i en pressemeddelelse.

Her fortæller Clever, at man i 2024 vil investere 'mere end en milliard kroner' i oprettelsen af 15.000 nye ladepunkter og 500 nye lynladepunkter over hele Danmark.

Til sammenligning har Clever i runde tal foretaget en investering i samme størrelsesorden i de foregående cirka 14 år i nye ladepunkter og lynladepunkter.

Sidstnævnte vil man efter planen have flere end 1.100 af ved udgangen af 2024, og de kan – alt efter batteriet – typisk oplade et elbilbatteri i et tempo, der giver omkring 250 kilometer på en halv time.

»Det tog 100 år at få de første 100.000 elbiler på vejene. Sidste år rundede vi 200.000. Og den vilde udvikling kommer kun til at tage til i styrke i år,« siger Clevers CEO Casper Kirketerp-Møller i en pressemeddelelse.

»Elbilen er blevet folkeeje. Blandt andet fordi mulighederne for opladning matcher antallet af elbiler på vejene,« tilføjer han.

CEO hos Clever, Casper Kirketerp-Møller Foto: Clever Vis mere CEO hos Clever, Casper Kirketerp-Møller Foto: Clever

Overvejer du og din familie at købe elbil i den kommende tid? Men er I i tvivl om, hvordan og hvad I skal vælge? Så vil vi gerne høre fra jer. Skriv til journalist Peter Schulz på pesc@bt.dk.



Hos forbruger- og interesseorganisationen FDM vurderer forbrugerøkonom Ilyas Dogru, at der er tale om en nødvendig investering.

»Vi skal se det som en oprustning fra Clevers side. Det er en reaktion på, hvad der ellers sker på et marked, som er i meget voldsom vækst lige nu,« siger Ilyas Dogru til B.T.

»De føler sig givetvis truet af alle de nye selskaber, af konkurrenter som Norlys og af brændstofselskaberne, som også investerer tungt i ladenetværket i øjeblikket,« forklarer han.

Ilyas Dogru pointerer dog, at der er tale om en positiv udvikling i forhold til den grønne omstilling i Danmark.

Især hilser han det velkomment, at Clever i pressemeddelelsen fortæller, at de vil fokusere på at få flere danskere, som ikke hidtil har haft muligheden, med på elbilsbølgen.

Ifølge Clever bor 34 procent af danskerne i etagebyggeri, men den gruppe af danskere har hidtil blot stået for 15 procent af købene af elbiler herhjemme.

»Vi oplever, at danskere i etageboliger gerne vil elbilen. Efterspørgslen er stigende, og den vil kun blive større, når der i løbet af året kommer nye, små elbiler på markedet og brugtvognspriserne falder,« siger Casper Kirketerp-Møller.

»Desværre er manglende adgang til ladestandere en stor barriere for, at flere vælger elbilen til. Det skal vi have gjort noget ved,« understreger han.

Ilyas Dogru kalder det 'strategisk godt tænkt'.

»Det er hos de danskere, at der er store muligheder for yderligere vækst. Og det er der, det halter indtil nu,« konstaterer han.

Ifølge de allerseneste tal fra bilstatistik.dk er der i registreret over 200.000 rene elbiler i Danmark.

Det betyder, at bestanden er fordoblet med 100.000 på blot 13 måneder.