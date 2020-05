Fra onsdag den 20. maj bliver salget af cigaretter og rulletobak med mentolsmag forbudt i hele EU. Cigaretterne forsvinder ganske enkelt fra hylderne over natten.

Selv om forbuddet mod tobak med mentolsmag blev vedtaget for flere år siden, er det de færreste rygere, som er klar over, at cigaretterne forsvinder. Og det får nu tobaksgiganten Philip Morris til at kritisere de danske myndigheder.

For hos Philip Morris, der blandt andet producerer Marlboro og Chesterfield, ærgrer man sig nemlig over, at sundhedsmyndighederne ikke har startet en oplysningskampagne og brugt anledningen til at guide danskerne over mod alternativer eller til helt at kvitte cigaretterne.

Christopher Arzrouni, der er external affairs manager for Philip Morris i Danmark, frygter, at mange danske rygere bliver efterladt på herrens mark, fordi de ikke har været forberedt på forbuddet.

»Vi mener, at myndighederne har forspildt en mulighed her. Vi risikerer, at de uoplyste forbrugere vælger en anden slags cigaretter, når de ikke kan få cigaretter med mentolsmag,« siger Christopher Arzrouni:

»Det er synd. For det kunne være anledningen til at overveje helt at stoppe - eller gå fra cigaretter til et andet produkt.«

De alternativer, som Philip Morris mener, at mentolrygerne skulle peges i retning af, er nikotinposer, tyggetobak, men også opvarmet tobak, som er et produkt, de selv laver.

Det budskab kan Philip Morris ikke selv reklamere med, fordi det er forbudt at reklamere for tobaksprodukter i Danmark.

Derfor ærgrer det tobaksgiganten, at myndighederne ikke har rullet en informationskampagne ud i stedet.

Men er det her ikke bare et forsøg på at rykke jeres kunder fra mentolcigaretter til andre produkter, I også selv laver?

»Vi har et erklæret mål om at udfase cigaretten. Og så er vores budskab, at i den udstrækning, at der er rygere, som gerne vil fortsætte med tobaks- og nikotinprodukter, så har vi et alternativ,« siger Christopher Arzrouni.

Philip Morris i Danmark har opfordret Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen til at lave en oplysningsaktivitet, men det har de ikke ønsket, fortæller Christopher Arzrouni.

»I Storbritannien har myndighederne sagt: 'Drop cigaretterne. Der er alternativer, som er mindre belastende'. Der har man taget et ansvar som myndighed,« siger han.

Hverken Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen har kommenteret Philip Morris’ kritik over for B.T.

Sundhedsministeriet er ikke vendt tilbage til B.T., og i Sundhedsstyrelsen er meldingen: »Ingen kommentarer.«

Hos Kræftens Bekæmpelse vil projektchef for tobaksforebyggelse Niels Them Kjær ikke blåstemple de alternativ tobaks- og nikotinprodukter, som Philip Morris peger på.

»De eneste produkter, vi anbefaler, er de produkter, som sundhedsmyndighederne har godkendt,« siger Niels Them Kjær:

»Det er produkter, hvor man har tjekket, hvad risikoen er, og som er godkendt til rygestop. Og e-cigaretter, og de produkter, som Philip Morris sælger, er ikke godkendt til rygestop.«

Han mener ikke, at der er hold i Philip Morris’ kritik:

»Tobaksindustrien har haft fire år til at udfase det her og få forbrugerne over til andre produkter, og det kan ikke være myndighedernes skyld, at Philip Morris gør det i sidste øjeblik.«