For Christine Ramming starter optakten til de store besparelser allerede flere dage i forvejen.

Hun undersøger priser i forskellige butikker, sammenligner varer, danner sig et overblik, og så er hun klar til at sætte sig foran computeren og slå til.

Fredag går det nemlig for alvor for sig, når Christine køber stort ind. Og det grundige forarbejde belønner sig. Hun sparer rigtig mange penge og i sidste ende også tid.

Det er naturligvis Black Friday, Christine forbereder sig til.

Christine køber alle julegaver på Black Friday – og køber sjældent noget, der er ikke er sat ned med 20 procent i pris. Foto: Privat

Og selv om der findes masser af såkaldte falske tilbud og butikker, der overdriver besparelserne, så viser en omfattende analyse, Pricerunner har udarbejdet for B.T., at der helt reelt er store summer at spare på tusinder af varer næste fredag.

Du skal bare købe de rigtige ting. Den del ser vi nærmere på om lidt.

For Christine har den massive indkøbsdag et helt specifikt formål.

»Jeg klarer alle julegaverne på Black Friday, så det er mellem 10 og 15 indkøb, og jeg bruger typisk nogle tusinde kroner. Det er både legetøj, bøger og elektronik. Sidste år købte jeg en tablet til en af børnene,« forklarer 28-årige Christine Rachlitz Ramming fra Stubberub på Fyn:

»Jeg har sagt til alle i familien, at hvis de ikke er kommet med en ønskeliste inden Black Friday, så får de ingen julegaver i år.«

Og så tilbage til besparelserne.

I Pricerunners analyse har de fulgt de 34.500 mest populære varer fordelt på de 50 mest populære webshops i Danmark.

Det er alt fra tv-skærme, tøj og cykler til legetøj, køkkenmaskiner og hårde hvidevarer.

Omkring 5.865 af ud af de 34.500 varer rammer den absolut laveste pris over et år på Black Friday.

13.282 af dem rammer den laveste pris i forhold de de seks måneder, der fører op til.

Og så lad os blive endnu mere konkrete. I 2019 stod det nemlig hurtigt klart, hvor de største prisfald skete.

Prisfald, der meget vel kan være på vej igen i år. Vi tager et par eksempler:

Top 30: Disse varer faldt mest i pris på Black Friday i 2019 Følgende procentsatser er udtryk, hvor meget de forskellige varer gennemsnitligt faldt med i pris på Black Friday i 2019. Playstation 4-spil: 36 %

Routere: 32 %

Kogeplader: 29 %

Vaskemaskiner: 27 %

Højtalere: 26 %

Legetøj: 26 %

Høretelefoner: 25 %

Armaturer: 24 %

Aktivitetsmåler: 24 %

Tv: 23 %

Tasker: 22 %

Grill: 22 %

Gryder og pander: 22 %

Opvaskemaskiner: 22 %

Maling: 22 %

Boremaskiner og skruemaskiner: 22 %

Lamper: 21 %

Tørretumblere: 21 %

Havemaskiner: 21 %

Mobiltelefoner: 20 %

Elværktøj: 20 %

Batterier og opladere: 20 %

Køle/fryseskabe: 20 %

Grill-tilbehør: 20 %

Plæneklippere: 20 %

Havetilbehør: 20 %

Støvsugere: 19 %

Spilcontrollere: 18 %

Printere: 18 %

Emhætter: 18 % Kilde: Pricerunner for B.T.

I gennemsnit faldt vaskemaskiner eksempelvis med 27 procent i pris. Baseret på nogle af de mere populære modeller svarer det til en rabat på mellem 1.000 og 1.500 kroner.

Tv-skærme faldt med 23 procent i gennemsnit, som hurtigt svarer til en rabat på mellem 2.000 og 3.000 kroner.

Legetøj faldt med 26 procent. Mobiltelefoner faldt med 20 procent – hvilket også meget hurtigt svarer til mellem 1.000 og 2.000 kroner i rabat.

Og man kan blive ved.

Analysen viser også, hvilke varekategorier der for alvor rammer bunden af prisskalaen på fredag.

Er du i markedet for en cykel, er der rig mulighed for at spare penge. 72 procent af cyklerne i analysen rammer laveste pris over 12 måneder på Black Friday.

Det samme gør 68 procent af tv-skærmene, 49 procent af møblerne og 44 procent af de bærbare computere.

Det er bare med at være skarp og holde sig til.

Top 30: Her rammer flest varer den laveste pris på Black Friday Følgende procentsatser er udtryk for, hvor stor en andel af varer i kategorien rammer det laveste prisniveau over et år på Black Friday. Cykler: 72 %

Fjernsyn: 68 %

Arbejdstøj og sikkerhed: 66 %

Fødevarer og drikkevarer: 55 %

Playstation 4-spil: 51 %

Hudpleje: 49 %

Møbler: 49 %

Hårpleje: 48 %

Bøger: 48 %

Lamper: 46 %

Spillekonsoller: 46 %

Havemaskiner: 46 %

Wearables: 46 %

Kosttilskud: 46 %

Grill: 46 %

Hygiejneartikler: 45 %

Batterier og opladere: 45 %

Camping: 44 %

Bærbar: 44 %

Digitalkameraer: 43 %

Højtalere: 43 %

Cykeltilbehør: 42 %

Elværktøj: 42 %

Støvsugere: 42 %

Høretelefoner: 39 %

Havetilbehør: 39 %

Brugskunst: 38 %

Kaffemaskiner: 38 %

Mobiltelefoner: 38 %

Barbermaskiner og trimmere: 37 % Kilde: Pricerunner for B.T.

Tilbage i Stubberub hos Christine Ramming må hun erkende, at de mange besparelser på Black Friday i sidste ende ikke betyder, at hun så står tilbage med flere penge på kontoen.

Det på trods af at hun sjældent køber noget med mindre end 20 procent i rabat.

»Det er jo ikke fordi, jeg bruger færre penge på julegaver. Jeg beholder samme budget, men folk får bare noget, der er mere værd,« fortæller Christine, der allerede nu har en god idé om, hvad der skal i indkøbskurven på fredag.