Olie- og gaspriserne hamrede natten til mandag og hen over morgenstunden op i niveauer, der kan få en enhver bilist og ejer af et gasfyr til at gispe efter vejret.

Prisen for en tønde olie var oppe i 140 dollar tønden, mens gasprisen på bare en time eksploderede med hele 63 procent til 311 euro pr. MWh. Gasprisen fortsatte endda med at stige til vejrs til hele 345 euro.

»Markedet er præget af stor usikkerhed og nervøsitet,« siger Mikael Olai Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank.

Sidst på dagen faldt markedet dog lidt til ro.

Olieprisen faldt sidst på eftermiddagen til knap på 123 dollar tønden, mens gasprisen dykkede ned i omkring 230 euro.

Gasprisen ligger imidlertid stadig hele 19 procent højere end i fredags, og for præcis et år siden kostede den samme gas blot 17 euro pr. MWh. Gasprisen er altså 13-14-doblet på bare ét år.

Dagens prisstigninger kommer i kølvandet på, at den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, henover weekenden sagde, at USA og dets allierede overvejer et forbud mod import af russisk gas.

»Blinken var katalysator for, at vi så øjeblikkelige stigninger i nat (natten til mandag, red). Den tyske regering har så meldt ud, at de er tilbageholdende med at ville lukke for import af russisk olie, og det fik priserne til at falde lidt igen,« siger Mikael Olai Milhøj.

Benzin- og dieselpriser 7. marts 2022. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Benzin- og dieselpriser 7. marts 2022. Foto: Søren Bidstrup

Den voldsomme uro, som krigen i Ukarine har udløst på olie- og gasmarkekdet, betyder, at der er risiko for, at olieprisen kan stige til 150 dollar tønden, vurderer Mikael Olai Milhøj.

Det vil sende benzinpriserne endnu højere op.

Mandag ligger listeprisen på en liter 95-oktanbenzin på hele 16,39 kroner, og økonomiske iagttagere vurderer, at prisen for en liter benzin godt kan ramme 20 kroner.

Prisstigningerne på olie og gas og råvarer som hvede betyder, at danskerne og andre europæere kommer til at bruge en større del af deres indkomst på basale ting som at opvarme deres bolig, tage bilen til jobbet og købe mad.

»De penge, man skal bruge ekstra på at tanke bilen eller opvarme boligen, kan man ikke bruge på andre ting. Lønsedlen rækker simpelthen ikke så langt som tidligere. Folks rådighedsbeløb falder, og risikoen er, at det vil medføre en stor nedgang i væksten,« siger Mikael Olai Milhøj.

De stærkt stigende energipriser og stigende priser på basale fødevarer presser inflationen voldsomt op, og for at tæmme den løbske inflation er centralbankerne pisket til at sætte renterne op.

Men det er en delikat balancegang.

For hvis renterne bliver hævet for meget og for hurtigt, dæmper det ikke blot inflationen. Det kan også smadre væksten og sende danske og europæiske lønmodtagere ud i arbejdsløshed.

Højere renter gør det nemlig dyrere for både virksomheder, boligejere og forbrugere at låne penge. Det trækker vækst ud af økonomien, og hvis økonomien går i bakgear, skal virksomhederne til at fyre medarbejdere.

Forbrugerne herhjemme må ifølge Mikael Olai Milhøj forberede sig på, at vi næppe har set priserne toppe endnu. Hverken på olie, benzin, gas eller fødevarer.

»Man skal forvente store udsving i priserne, og risikoen for yderligere stigninger er højere end chancen for prisfald,« siger han og tilføjer:

»Den eneste fordel, der er lige nu, er, at det er ved at blive varmere i vejret, så vi skal fyre mindre.«