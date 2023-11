Lukningen af Irma medførte stærke reaktioner blandt både almindelige og kendte danskere.

Også et hæderkronet dansk firma er blevet ramt af, at supermarkedet lukker og slukker.

Den familieejede virksomhed Sv. Michelsen Chokolades seneste regnskab viser godt nok et overskud på lidt over en halv million kroner efter skat, men det er markant mindre end de to foregående år, hvor overskuddet rundede henholdsvis to- og fire millioner kroner.

En del af forklaringen er ifølge chokoladefirmaets nye regnskab, at man har mistet en 'vigtig premium privat label-kunde', skriver Finans.

Og denne kunde er netop Irma, idet Sv. Michelsen Chokolade blandt andet stod bag Irmas berømte og populære flødeboller.

»Irma var en vigtig kunde. Vi lavede nogle af de mest ikoniske varer i kæden, men vi er ikke afhængige på samme måde, som nogle af de meget små leverandører har været. Når det er sagt, så var vi Irmas største leverandør af konfekture, og på den måde kan vi godt mærke det,« siger virksomhedens direktør, Daniel Paetsch, til Finans.

Han tilføjer, at også kakaoprisen – som er steget voldsomt i 2023 – har gjort det sværere for chokoladefirmaet at tjene penge.

Sv. Michelsen Chokolade blev stiftet helt tilbage i 1933.