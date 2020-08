Selvom det er særdeles indbringende at være markedsleder på salg af chips og nødder i Danmark - det seneste regnskab viste en rekordstor omsætning og et overskud på 155 millioner kroner - så kan man stadigvæk godt have problemer.

Spørg bare chips-giganten Kims. I forbindelse med det gode regnskab for 2019 er nemlig også kommet nedslående nyheder.

I 2020 alene har Kims fyret 10 procent af medarbejderstaben - hvilket svarer til omkring 20 folk - skriver Fyens.dk.

Der er flere årsager til afskedigelserne. En af dem er, at man trods alt ikke ramte det rekordoverskud, man havde sigtet efter 2019. En anden er nedgangen i salget på grund af coronakrisen.

For selvom Kims har solgt flere produkter i detailhandlen under coronakrisen, har man solgt færre chips steder som grænsebutikker, barer og biografer.

»Vi har ikke været i panik, men vi har været nødt til at vise økonomisk ansvarlighed, når vi ikke vidste, hvilken vej det gik,« siger Kim Munk, direktør for Orkla Confectionary og Snakcs, som står bag Kims, til Fyens.dk.

Et af de usikkerhedsmomenter, der giver Kims sved på panden, er Brexit.

Op mod en tredjedel af de chips, Kims producerer, bliver nemlig solgt til udlandet, og her er briterne en rigtig stor aftager af den eksport.

Hvis der ikke kommer en brexit-aftale mellem EU og Storbritannien, vil der bliver pålagt WTO-tariffer på eksporterede varer, og det kan være en potentiel bombe for Kims’ forretning.

B.T. har været i kontakt med Kims’ pressemedarbejder for at få uddybet situationen af Kim Munk selv.

Han havde ikke mulighed for at stille op til interview.