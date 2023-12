Hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, så er der guld i chilier.

I hvert fald, hvis man har gå-på-mod og en sans for forretning som Claus Pilgaard, bedre kendt som Chili Klaus.

Faktisk har han i dag så meget vind i sejlene, at hans virksomhed omsætter for et tocifret millionbeløb og eksporterer til både Norge, Sverige og Finland. Det skriver Finans.dk.



Det betyder dog ikke, at Claus Pilgaard bare er strøget til tops uden at ramme udfordringer undervejs.

For eksempel var der dengang i de tidlige dage, da han bestilte 30.000 patentglas hjem, som viste sig at have væsentligt større rumindhold, end han troede, og dermed også kunne indeholde meget mere chili end beregnet.

»Det var den ringeste forretning, jeg nogensinde har lavet. Men ja, så lærte jeg af det,« siger Claus Pilgaard til Finans.dk.

Claus Pilgaard er især kendt for at lade diverse kendisser smage på nogle af de stærkeste chilier, der findes, på video, og så sælger han altså en masse forskellige produkter med chili.

For nyligt kunne han dog fortælle, hvordan en anden, udefrakommende trussel påvirkede hans enkeltmandsvirksomhed.

Der var i sommers, da virksomheden AzeroCloud, hvor Chili Klaus har webshop og mailsystem, var udsat for et såkaldt ransomeware-angreb. Et angreb, hvor hackere blokerer adgangen til store dele af den data, som virksomheden passer på for dens kunder.

Claus Pilgaard fortalte i forbindelse med angrebet i august, at det er sårbart, når man er en mindre virksomhed. Hans håb var på det tidspunkt heller ikke stort.

»Min data er gone. Det er jeg helt sikker på,« sagde han dengang til mediet.

