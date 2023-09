Obligationer er lige nu langt mere attraktive end aktier.

Det kan sætte gang i et aktiekursfald, hvis investorerne flytter pengene i obligationer, vurderer Chefstrateg i Petersen & Partners Henrik Henriksen, ifølge Børsen.

Det sker med afsæt i, at helt korte obligationer giver en bedre forrentning end den, som man får i aktier.

»Det er i hvert fald et varsel om, at der kan komme en periode, hvor investorerne vil være meget lidt begejstrede for aktier. Hvis først stemningen i markedet skifter, og investorerne begynder at tvivle på, om aktiemarkedet kan levere mere afkast end de ca. 5 pct., som korte obligationer nu giver, vil det kunne vende rundt på aktiemarkedet,« udtaler han til avisen.

Denne artikel er oprindelig publiceret hos Euroinvestor.