Efter et år med buldrende inflation, var det for mange en glædelig januarnyhed, at inflationen atter var aftagende.

Men hvis du troede, at vi langsomt var på vej mod det rente- og inflationsniveau, vi havde før corona, så kan du desværre godt tro om igen.

Det fortæller Saxo Banks cheføkonom og investeringsdirektør, Steen Jakobsen, til Finans.

Faktisk forudså han inflationskrisen før de fleste andre.

»Jeg vil argumentere for, at vi allerede har inflation. Men vi har endnu ikke set det i inflationstallene,« sagde han i 2021 i en video på Saxobanks hjemmeside.

Og han fik ret.

Han holder fortsat øje med inflationen. For selvom inflationen og renten har været faldende, tror han hurtigt, at det kan ændres.

»Lige nu er der en pause fra troen på stigende renter og inflation. Men en lidt løsere pengepolitik fra centralbankerne kommer til at sætte mere gang i aktivitetsniveauet, og det vil i mine øjne få inflationen til at stige i andet halvår af 2023,« siger han.

Cheføkonomen forventer en gennemsnitlig inflation over de næste ti år på mellem 3,5 og 4 procent. Inden coronapandemien var inflationen stort set ikke-eksisterende.

Af samme grund tror Steen Jakobsen, at investeringer i energi, fødevarer, infrastruktur samt logistik vil vinde frem over de tidligere så populære tech-aktier.