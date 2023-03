Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den Europæiske Centralbanks (ECB) renteforhøjelse torsdag bliver ikke den sidste.

Det forudser cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen.

Forud for torsdagens rentestigning har der været spekulationer i, at ECB ville ændre taktik og gå blødere til værks på grund af den uro, der har ramt banksektoren, efter den amerikanske bank Silicon Valley Bank i weekenden kollapsede.

Onsdag fik en saudisk storinvestor rystet bankverdenen yderligere, da de gentog, at de ikke ville skyde flere penge i den schweiziske storbank Credit Suisse.

Formanden for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde. Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX Vis mere Formanden for Den Europæiske Centralbank Christine Lagarde. Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX

Men uroen har ikke fået ECB til at ryste på på hånden. Centralbanken satte renten op med 0,5 procentpoint til 3,0 procent.

Og Helge J. Pedersen forventer, at renten stiger yderligere til 3,75 procent i juni.

»Vores forventninger er fortsat, at ECD sætter renten op. Vores prognose er en rentestigning på 0,5 procentpoint i maj, og 0,25 procentpoint i juni,« siger han til B.T.

»Det virker som om, at det er inflationen, Christine Lagarde (formand for ECB, red.) går efter. Og der er det bedste våben renten.«

Cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen. Foto: PR-foto: Nordea Vis mere Cheføkonom i Nordea, Helge J. Pedersen. Foto: PR-foto: Nordea

Når renten hæves, bliver det dyrere at låne penge, omvendt er der større gevinst ved at spare op.

Økonomerne håber på, at det vil få forbrugerne til at købe mindre og derved mindske efterspørgsel, hvilket i sidste ende skulle få priserne til at falde.

I forbindelse med rentestigningen torsdag gjorde ECB det klart, at man er klar til at gribe ind for at bevare stabilitet i sektoren, skriver Ritzau.

Det bed Nordeas cheføkonom også mærke i.

»ECB signalerer, at man står klar til at genåbne værktøjskassen, hvis der er problemer med bankerne i EU. Men det er der altså ikke noget, der tyder på. Banksektoren virker godt rustet,« pointerer han og bemærker også, at centralbanker og myndigheder har reageret meget hurtigt under de seneste dages uro på de finansielle markedet i forsøget på at fjerne nervøsiteten.

Danmarks Nationalbank hævede senere torsdag sin ledende rente med 0,5 procentpoint.

Hvad det betyder, kan du læse mere om her.