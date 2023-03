Lyt til artiklen

Mange boligsælgere venter og venter og venter for tiden. På at markedet går op, før de sætter 'til salg'-skiltet i vinduet.

Men flere kan på den måde risikere at misse en gevinst.

Det fortæller chefanalytiker og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit til Avisen Danmark.

For en særlig gruppe kan det nemlig være en fordel at sælge deres bolig, før markedet vender.

Hvis man har planer om at rykke over i en ny – og muligvis større – bolig, kan det være en idé at se på selve 'bytteprisen', frem for på, at boligpriserne er faldet, forklarer hun.

»Hvis man skal videre til en ny bolig, betyder det ikke så meget, at boligpriserne er faldet, da det er bytteprisen, der er afgørende for familiens økonomi. Unge familier, der typisk har behov for en større og dyrere bolig, kan faktisk have glæde af prisfaldet, da man typisk får en større 'rabat' i kroner og øre, jo dyrere bolig, hvorfor det normalt er en fordel af 'shoppe op',« siger Lise Nytoft Bergmann til Avisen Danmark.

Hun forklarer dog også, at man skal huske på, at det kun gælder, hvis boligerne ligger i samme område i landet, idet priserne udvikler sig forskelligt fra sted til sted.