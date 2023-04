Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En hundredlap til ungerne. Tieren til gaveindsamlingen på jobbet eller de 50 kroner til sælgeren af Hus Forbi.

De seneste ti år har danskerne i den grad taget betalingsappen Mobilepay til sig, når vi skal overføre penge til hinanden, købe ind eller shoppe på nettet.

Det har hidtil været gratis, men måske er det noget, du kommer til at betale for i fremtiden.

Dagbladet Børsen har talt med chef for Mobilpay i Danmark, Claus Bunkenborg, og han afviser ikke, at gratis brug af Mobilpay snart kan være en saga blot.

»Selvfølgelig tænker vi over det, men det er noget, der nok vil gøre ondt på nogle brugere på den korte bane i hvert fald,« siger han til avisen.

Han sammenligner med musiktjenesten Spotify, hvor en del er gratis at bruge, mens brugerne kan betale for bedre funktioner.

Mobilpay har flere gange afvist at tage betaling for pengeoverførsler.

Claus Bunkenborg kalder det for »oplagt« at overveje at tage penge for produktet, men understreger også, at det ikke er noget, der kommer til at ske i morgen.