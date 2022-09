Lyt til artiklen

Som så mange andre danskere fik Charlotte og Michael Teller Aas sig noget af et chok, da de i sidste uge modtog deres seneste gasregning.

Prisen er én ting. Udregning og betalingsmetode en anden.

Prisen først:

Der var næsten tale om en tredobling. Kvartalsregningen for maj til og med juli var på 5.274 kroner.

Den seneste regning, som dækker august til og med oktober, er på 15.281 kroner.

Begge regninger dækker over 484 kubikmeter gas og har Andel Energi som afsender.

»Det er en kvartalsregning, som svarer til det, vi betalte om året før i tiden. Og den kommer bare på betalingsservice. Uden uddybende regning eller forklaring. Man skal selv ind på deres hjemmeside for at se, hvad der foregår,« siger 47-årige Charlotte Teller Aas fra Stenløse:

»Det pisser mig af og er helt grotesk, at de bare sender det ud på den måde. Vi kan godt betale regningen, for vi har en god opsparing. Det er mere måden, tingene foregår på, der pisser mig af.«

Charlotte og Michael Teller Aas fra Stenløse.

Det er nemlig sådan, at Charlotte og Michaels gasforbrug aflæses en gang om året, og så får de fire regninger, hvor de skal betale for 484 kubikmeter gas – uanset det reelle forbrug nu og her.

På den forrige regning var kubikmeterprisen 10,8 kroner. På den seneste er kubikmeterprisen 26,9 kroner.

»Det gør mig vred, for vi har slet ikke samme gasforbrug som sidste år. Vi bruger brændeovnen i stedet. Vi kommer til at holde ekstremt meget øje med vores forbrug af gas og skrue markant ned,« siger Charlotte Aas:

»Så det her med, at de bare sender en acontoregning med et forventet forbrug, det er sgu frækt. Det virker ret demotiverende at rende rundt og gøre alt for at spare, når man ikke får at vide, hvornår man får pengene tilbage. Vi leger jo bank for Andel Energi.«

Mandag var B.T. i kontakt med Andel Energi, fordi Jan Friberg står med samme problem som Charlotte Aas.

Her erkendte Andel Energi, at den nuværende løsning med en årlig måling og acontoregninger ‘ikke er optimal’.

Og mandag aften lød det så fra klima- og energiminister Dan Jørgensen, at man nu arbejder på en løsning, så Evida, der står for aflæsningerne, kan måle kundernes gasforbrug en gang i kvartalet.

For Charlotte Teller Aas er det positive toner fra ministeren.

»Det lyder som en rigtig god idé. Vi aflæser såmænd gerne vores gas en gang om måneden, det tager jo kun fem minutter. Men jeg frygter, at de slet ikke er hurtige nok. Først skal politikerne diskutere det, og så skal gasselskaberne implementere det,« siger Charlotte Aas:

»Det kan jo tage mange måneder, og mens tiden går, skal vi betale store regninger til gasselskabet for gas, vi ikke bruger. Gasselskaberne burde have været meget mere proaktive.«