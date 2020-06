I slutningen af april bankede en kvinde i 40'erne på Channe Nørby Frederiksens dør i Arden i det nordlige Jylland.

Kvinden var mødt op for at købe en én meter bred julekugle. Da handlen var afsluttet, stod Channe i strålende solskin og havde forvandlet de 500 kroner, hun havde betalt for julekuglen, til 2.000 kroner, der nu var gået ind på hendes konto.

Handlen den dag var nærmest normen for den 26-årige nordjyde.

Channe har solgt brugte ting, siden hun var 15. Det er blevet en livsstil. Gennem årene er det løbet op i mere end 1.000 salg.

Channe Frederiksen har solgt brugte ting, siden hun var 15 år.

»Jeg var ikke særlig gammel, da jeg fandt ud af, at jeg elsker at købe ting. Heldigvis får jeg nøjagtigt samme rush af at sælge ting,« siger Channe Frederiksen:

»Jeg elsker at snakke med fremmede mennesker og høre, hvad de skal bruge det til. Tit sender folk mig billeder af, hvordan de placerer tingene i deres hjem.«

Ud over en god forretning er det også noget, Channe nyder:

»Mit adrenalinkick bliver endnu større, hvis jeg også har tjent penge på det. Nogle går til ekstremsport. Jeg sælger ting.«

Og det er faktisk ikke så svært at gå Channe i bedene. Man skal bare tænke i 'køb og salg' hele tiden.

Når Channe eksempelvis køber brugte møbler, får de en plads i hjemmet, og så sælges de videre, når en køber melder sig med den pris, hun har sat sig for.

»Jeg har købt syv Arne Jacobsen-stole, som jeg har sat rundt om vores spisebord. Jeg har givet 300 kroner for dem stykket og har lige solgt to af dem for 500 kroner stykket,« forklarer hun.

Et andet eksempel er hendes forkærlighed for juleting.

26-årige Channe Fredriksen gør meget ud af at style sine ting, når hun tager billeder til sine annoncer.

»Mange ved, at jeg er kæmpe julefreak. Så jeg blev kontaktet af en, som ville sælge mig 37 gigantiske julehjerter, som havde hængt i gågaden i Aalborg. Jeg slog til og købte dem for 7.000 kroner. Jeg beholdt fem af dem og solgte resten for 15.000 kroner,« fortæller hun.

Faktisk er Channe blevet så god til at sælge brugte ting, at hun tjener 50.000 kroner om året.

Og hvis ikke de ting, hun får fat i, er lige til at sælge, så sørger hun for, at de bliver det.

Hun er eksempelvis blevet god til at finde gratis ting steder som Gul og Gratis, Facebook og DBA, og så forvandler hun dem til indtægtsgivende varer.

En klat maling har eksempelvis flere gange forvandlet gratis ting til noget, hun sælger for 200 kroner.

»Jeg kan se muligheder i alt. Jeg kan se et nedlagt landbrug og forestille mig, at det kan blive en balsal. Det gør, at jeg præsenterer tingene på en måde, så andre får lyst til at købe dem.«

Channe mener faktisk ikke, at der findes noget, som er usælgeligt.

»Jeg har engang solgt en tobenet stol. Man kunne ikke sidde på den, men køberen ville lave et natbord ud af den. Man kan sagtens sælge ting, man ellers ville sende på forbrændingen,« siger hun.

Channe Frederiksen har et helt rum fyldt med juleting, og selv om sommeren er der gode penge at tjene på det gigantiske julepynt.



Noget andet, man lige nu kan tjene penge på i stedet for at sende det på forbrændingen, er planter og buske.

»Skal man lave sin have om, kommer folk gerne og graver planter og buske op, hvis man sælger det til en god pris. På den måde slipper man for at lave arbejdet, og man tjener ovenikøbet penge på det,« forklarer hun.

Der er dog én ting, du skal være klar til, hvis du nu vil være supersælger som Channe: Bizarre episoder kan forekomme.

»Der er ting, jeg har sagt nej til. Da jeg var yngre, var der mænd, der ville købe mit brugte undertøj for eksempel,« siger Channe Frederiksen:

»Det mærkeligste, jeg har prøvet, er, at jeg engang solgte hele min garderobe. Det var min ekskærestes daværende kæreste, der købte det. Hun ville gerne have alt mit tøj, selvom det ikke var hendes størrelse. Det topper det underligste, jeg har prøvet.«