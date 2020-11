I september sad 19-årige Casper Kejser fra Albertslund og gjorde sig klar til et kapløb med mange andre danskere, som var helt elektriske efter at få fat på den nye PlayStation 5.

Det lykkedes ham at købe en hos Elgiganten for 4.300 kroner, og den blev oven i købet leveret til tiden torsdag i den forgange uge. Men Casper begyndte ikke at spille på den, da den ankom. Han lod den blive i indpakningen. Hans PlayStation var nemlig allerede solgt videre med en stor fortjeneste via Den Blå Avis.

»Jeg fik 7.500 for den, så det var godt 3.000 kroner mere, end jeg selv betalte. Det var en god handel,« fortæller Casper Kejser.

Caspers mulighed for at tjene hurtige penge opstod, fordi den store rift om PlayStation 5 betød, at den blev hurtigt udsolgt i butikkerne.

Derefter opstod der et marked på Den Blå Avis, hvor dem, der havde fået fat i en PlayStation, kunne sælge dem til opskruede priser. Danskere, der ikke havde fået fat i en, var klar til at betale.

Fænomenet er internationalt. I USA og Storbritannien har man oplevet såkaldte 'scalpers' købe flere PlayStations ad gangen for så at sælge dem til store overpriser på eBay.

I Norge er der eksempler på, at PlayStation 5-konsoller går for op mod 50.000 kroner.

Og det sker altså også i Danmark.

PlayStation 5. Foto: ISSEI KATO Vis mere PlayStation 5. Foto: ISSEI KATO

B.T. kunne onsdag fortælle, at der var mindst 30 salgsopslag, hvor sælgerne tog 3.000 eller 4.000 kroner mere for en PlayStation 5 end det, de selv havde betalt.

Og Casper var altså en af de sælgere.

»Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle sælge den. Men der gik ikke længe, fra jeg havde købt den, til jeg begyndte at tvivle på, om jeg ville få den brugt. Jeg fortrød egentlig købet relativt hurtigt,« fortæller Casper Kejser.

Og så var det, at han faldt over en artikel, hvor han kunne læse, at der nu var mulighed for sælge sin PlayStation 5 dyrt, fordi der stadigvæk stod en masse danskere og ville have fat i en. Danskere, som var klar til at betale flere tusind kroner ekstra.

»Så jeg stod med valget mellem at returnere den til Elgiganten eller sælge den. Jeg valgte det sidste og satte den til salg i starten af november på en måde, så folk kunne byde på den,« fortæller Casper.

Og så kom der ellers gang i Caspers indbakke på Den Blå Avis.

Buddene tikkede ind i en lind strøm – 30 i alt. I takt med at buddene ankom, steg prisen.

Den endte på 8.400 kroner. Den køber sprang dog fra, og så endte han i stedet med at sælge for 7.500 kroner til en mand i slutningen af 30'erne, som kom og hentede den torsdag aften.

»Det tog fem minutter, og så var den handlen ude af verden.«

Men hvad så med det moralske?

B.T. talte tirsdag med Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, som forklarede, at det, sælgerne af de dyre PlayStations gør, er lovligt.

Han mente dog, at der var et moralsk problem, og stemplede det som 'lige lovlig grisk'.

Men det rører ikke Casper.

Kunne du finde på at gøre det samme som Casper?

»Jeg kan ikke se problemet. Så må man jo lade være med at købe den, hvis man synes, det er for dyrt,« siger Casper Kejser:

»Jeg synes, det er helt fint, og jeg har det helt okay med det moralske i det. Der var da et par stykker, der skrev til mig, at de syntes, det var for dyrt, men de fleste var bare glade for, at jeg ville sælge den. Og ham, der købte den, virkede glad. Så jeg kan ikke se problemet.«