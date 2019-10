Da Carsten Andersen i slutningen af oktober modtog en mail fra sin bank – Almindelig Brand Bank – var han ved at kløjes i det, da han nåede halvvejs ned i teksten.

Han er blevet ramt af bankens gebyrskrue. I stedet for at betale 20 kroner om måneden for at have en konto, er prisen nu mere end tredoblet til 65 kroner om måneden.

»Det er en fuldstændigt ublu prisstigning. Jeg blev faktisk chokeret,« siger 53-årige Carsten fra Djursland, som har været kunde i Almindelig Brand Bank i to årtier:

»Jeg synes, det er dybt usmageligt. Jeg skal betale tre gange så meget for det, jeg hele tiden har haft.«

Carsten Andersen er træt af, at han nu skal betale markant mere for at være hos Almindelig Brand Bank.

Carsten er blot en ud af hundreder af tusinder af danskere, som i disse dage mærker bankernes gebyrskrue stramme.

Først gik Jyske Bank ud og hævede priserne på en lang række gebyrer, og nu viser det sig, at Almindelig Brand Bank og Sydbank også er med på gebyrbølgen.

For Carsten føles det, som om Almindelig Brand Bank ikke er interesseret i at have ham som kunde – blandt andet fordi gebyret falder bort, hvis man har bankforretninger for over 300.000 kroner.

»Jeg har ikke noget stort lån hos dem, så de tjener ikke mange penge på mig. Det vil de så gøre med den her prisstigning, og det føles som et signal om, at de ikke ønsker mig som kunde længere,« siger Carsten Andersen.

Hos Almindelig Brand Bank bekræfter man i et skriftligt svar til B.T., at man har hævet gebyret for en basiskonto til 195 kroner i kvartalet.

Herefter forklarer man så, at det beløb også indbefatter, at man kan have flere konti, Mastercard Debet og en betalingsserviceaftale.

Det kan Carsten dog ikke bruge til noget.

Han har bare en konto og et kort, som han i forvejen betaler for ved siden af, siger han.

Hvordan stiger bankernes gebyrer? Almindelig Brand Bank Basiskundegebyr: 195 kroner i kvartalet. Rykkergebyr for kunder, der undlader at give lovpligtige oplysninger om deres formål med at være kunde: 300 kroner. Kunder, flytter til udlandet: 1000 kroner. Basiskundegebyret bortfalder, hvis man har en samlet bankforretning på over 300.000 kroner. Sydbank Kan endnu ikke oplyse konkret, hvilke gebyrer der stiger, men siger, at det blandt andet kan blive stigninger for at have betalingskort. Jyske Bank Har meldt ud, at prisen stiger på 26 gebyrer, at fire nye gebyrer kommer til – og at to gebyrer halveres i pris. Det er eksempelvis gebyrer for at have betalingskort, en konto og at få penge overført af en bankmedarbejder, der bliver dyrere. I alle tilfælde får du selv et varsel fra banken.

Han skal ikke bruge indholdet i bankens nye basisprodukt.

»Jeg ender med det samme og skal så betale meget mere,« siger Carsten Andersen:

»De skriver godt nok, at man kan få lov til at skifte bank, men det er jo ikke noget, man bare gør. Så jeg føler lidt, man bliver fanget.«

Hos Almindelig Brand Bank forholder man sig ikke direkte til Carstens oplevelse.

Om årsagen til de nye gebyrer skriver banken dog:

'Gebyrerne bliver indført, fordi vi generelt har stigende omkostninger i forbindelse med kapitalkrav og bekæmpelse af hvidvask/terrorfinansiering. Samtidig afspejler basiskundegebyret, at vi har udgifter til bankens IT- og driftssetup,' skriver Almindelig Brand Bank, og uddyber:

'Det koster med andre ord penge for banken at have en kunde, som får stillet konti, betalingskort og adgang til betalingsservice til rådighed.'

'Samtidig er der udgifter til de fysiske filialer og kundeservice. Så gebyret er en form for brugerbetaling for at få adgang til de forskellige servicetilbud i banken.'