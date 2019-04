Carlsberg fører sig frem med store reklamekampagner, hvor de kalder deres øl 'Probably the best beer in the world'.

Men nu kryber de til korset og erkender, at det nok ikke helt er tilfældet. I hvert fald ikke i Storbritannien.

Det skriver marketingweek.com.

Her er salget af øl nemlig så pauvert, at Carlsberg nu lancerer en storstilet offensiv for at komme på omgangshøjde.

Det er både i form af reklamer, en ny øl-opskrift, nye flasker og en ny plastik-strategi.

I en stor reklamekampagne i Storbritannien forklarer Carlsberg selv deres kunder, hvorfor de ændrer strategi:

'Vi blev markedets billigste øl, ikke den bedste. Derfor var der kun én udvej,' skriver Carlsberg blandt andet i annoncen og fortsætter:

'Vi måtte frembringe en bedre øl. En ny Carlsberg, som er blevet totalt ombrygget fra top til tå.'

I et interview med marketingweek forklarer Liam Newton, vicepræsident for Carlsberg marketing i Storbritannien, hvorfor man lancerer strategien.

»Vi vil gerne folks opfattelse af Carlsberg. Vi har sagt, at vi nok er verdens bedste øl siden 1973. Problemet er, at vi ikke har levet op til det den seneste tid.«

Carlsberg erkender også, at det er en risikabel strategi at gå ud med selvkritik i annoncer.

De mener først, at man for alvor vil kunne se effekten af den nye kampagne om godt seks måneders tid.