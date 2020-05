I midten af april stod 28-årige Camilla Valbjørn og havde besluttet sig for, at hun gerne ville have den nye iPhone 11 Pro.

Hun havde råd til at betale kontant, men hun ville ikke snydes. Så hun gik i gang med at lede efter det sted, der kunne sælge hende telefonen til den absolut billigste pris.

Det viste sig hurtigt, at hvis hun skulle købe den kontant, ville det koste hende 10.299 kroner.

Efter et par klik via Google fandt hun telefonen godt 1.000 kroner billigere hos 3 til 9.240 kroner.

Camilla Valbjørn. Foto: Privat Vis mere Camilla Valbjørn. Foto: Privat

For at få det til den pris krævede det dog, at hun tegnede et abonnement til 140 kroner om måneden.

»Jeg betaler 40 kroner ekstra om måneden i bindingsperioden på et halvt år, end jeg tidligere har betalt. Men efter mine beregninger ender jeg alligevel med at have sparet 819 kroner på telefonen, når jeg skifter tilbage til mit gamle abonnement efter seks måneder,« siger Camilla Valbjørn fra Kolding.

Det seneste år har omkring en million danskere købt en ny smartphone, viser en analyse, YouGov har foretaget for B.T.

En smartphone koster hurtigt den fyrstelige sum af op imod 10.000 kroner, og derfor skifter flere hundrede tusinde danskere hvert år selskab, samtidig med at de køber en ny telefon.

Det kan udløse en rabat og mulighed for at afdrage. Men det kan også være en økonomisk fælde.

For selv om meningen med at skifte selskab i forbindelse med køb af smartphones ofte er at betale telefonen af, eksempelvis over en 24 måneder lang periode, og på den måde undgå en økonomisk hammer på kort sigt, ender forbløffende mange med at snyde sig selv i længden.

»Helt generelt er der ret mange penge at spare på at købe en ny telefon med tilhørende abonnement. Teleselskaberne giver ofte store rabatter på telefonen, hvis du skifter samtidig,« siger Nicolas Fredriksen, administrerende direktør for Mobilselskabet og analytiker for telepristjek.dk:

»For selskaberne er det en milliardforretning. Om det er en god handel for dig, står og falder med, om du skifter abonnement igen så hurtig som muligt. Det er der mange, der glemmer at gøre, og det koster penge.«

Vi tager et konkret, tænkt eksempel.

Du har i dag Oisters dyreste abonnement: fri tale, sms, mms og fri data til 149 kroner om måneden.

Du vil gerne have en Samsung Galaxy S20, men du kan ikke betale de 7.699 kroner kontant.

Så du skifter til YouSee. Her kan du få telefonen for 5.761 kroner - det er 2.038 kroner i rabat - hvis du samtidig tegner abonnement med fri tale, sms og mms og 30 GB data til 199 kroner om måneden.

Du afbetaler over 24 måneder. Og det er så her, det går galt for mange.

For rigtig mange kunder bliver hængende i de 24 måneder, det tager at betale telefonen ud. Det betyder, at du betaler 4.776 kroner i abonnement til YouSee over de 24 måneder.

Men du er kun bundet i seks måneder.

Hvis du skifter tilbage til Oisters abonnement til 149 kroner efter seks måneder - eller finder et endnu billigere alternativ - har du både sparet 2.038 på telefonen, og nu sparer du så også 50 kroner om måneden de kommende 18 måneder.

Det betyder altså, at du nu også sparer 900 kroner på at flytte tilbage til Oister fremfor at blive hos YouSee perioden ud.

»Det er der rigtig mange, der glemmer at gøre, selv om det er en ekstremt nem måde at spare penge på,« siger Nicolas Fredriksen.

Tilbage hos Camilla Valbjørn i Kolding mener hun, at det bør være helt normalt at arbejde for at få sin næste smartphone til den billigste pris.

»Jeg har altid været snusfornuftig og vil bare gerne have det bedste tilbud, og hvis det kræver, at man er lidt kreativ, så gør det ikke noget. Der er jo ikke noget galt med at gøre det. Man overholder aftalen i forhold til binding,« siger Camilla Valbjørn.