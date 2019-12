Vivaldi i Roskilde har mistet sin elitesmiley. I stedet har caféen modtaget en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner. Sikke en julegave.

Afsenderen er Fødevarestyrelsen, der i starten af december var på besøg i caféen og kunne konstatere lunken mad.

Her stod tilberedte madvarer, som inkluderede paneret kylling, parmaskine i skiver, brunchpølser, kylling i strimler, creme fraiche, sovser samt mørbradstrimler, på i et kølebord i køkkenet.

Her blev temperaturen målt til 14,9 grader - og madvarerne blev målt til at have temperatur på 12,1 grader.

'Virksomheden oplyser, at råvarerne har været opbevaret i kølebordet i kort tid, og at virksomheden vil lave en vurdering af hver enkelt råvare,' lyder det i rapporten om det ineffektive kølebord, der har sikret caféen en bøde på 15.000 kroner.

Problemet med kølebordet var dog ikke det eneste, Fødevarestyrelsen bed mærke i.

Også antallet af vaske i barområdet var problematisk af hygiejnemæssige årsager.

'Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask,' lyder det i rapporten.

Heri bliver det bemærket, at der i barområdet kun var én håndvask, der blev brugt til både sjatter, smoothierester og afskylning af blender samt en sigte til opsamling af kaffegrums og teblade.

Dette, selvom Vivaldi ved forrige tilsyn var blevet vejledt i antal af vaske i baren. Overfor Fødevarestyrelsen bemærkede caféen, at medarbejdere i første omgang vil flytte smoothiemaskinen og frugten til i køkkenet.

Det agter Fødevarestyrelsen at tjekke op på. Med indskærpelsen følger nemlig en gebyrbelagt opfølgende kontrol på et senere tidspunkt.

Foruden ovenstående bemærkede Fødevarestyrelsen også, at flere fliser i caféens køkken fremstod flækkede, mens fugerne ved håndvaske i både bar og køkken fremstod bløde og enkelte steder sorte af snavs. Dette vurderede Fødevarestyrelsen dog var en bagatelagtig overtrædelse.

Siden Fødevarestyrelsens besøg har caféen fået rettet op på de udpegede problematikker, oplyser bestyreren i Vivaldi i Roskilde til B.T.

Kølebordet er blevet erstattet af ét, der virker. Og personalet tjekker løbende op på temperaturerne, lyder det.

Desuden er der blevet installeret en ekstra vask - kun til håndvask - i barområdet, og alle fuger er blevet fikset. Desuden er de fleste flækkede fliser blevet udskiftet - og dem, der ikke er, vil blive det mellem jul og nytår, lyder det.

»Det er en ualmindelig kedelig situation for os, men vi har naturligvis rettet op på det,« fortæller udviklingschef for Vivaldi, Thomas Munkholm.