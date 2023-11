Hvis du har aktier i Coloplast, så er der udbytterkroner på vej ind på din konto.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, der er landet torsdag morgen, hvilket du kan læse mere om her.

Udbytte er et selskabs måde at dele ud af årets overskud til ejerne, dvs. aktionærerne. Det kan du læse mere om her.

Coloplasts bestyrelse anbefaler, at der udbetales et yderligere udbytte på 16,00 kr. pr. aktie

Og dermed kommer den samlede udbyttebetaling for året op på 21,00 kr. pr. aktie.

Sidste år udbetalte Coloplast 20,00 kr. pr. aktie.

Læs også: Zealand Pharma fastholder forventningerne og kigger fremad

Læs også: FLS fastholder forventningerne til udviklingen