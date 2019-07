Irmas økologiske bygotto med svampe, som er fremstillet af fødevarevirksomheden Hanegal, indeholder selleri, selv om emballagens deklaration ikke nævner noget om det.

Derfor tilbagekaldes produktet nu.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Bygottoen er solgt i Irmas butikker, der alle ligger på Sjælland.

Fakta om produktet Irma bygotto med svampe

Nettoindhold: 400 gram

Pakkedato: 25.06.2019.

Sidste anvendelsesdato: 25.07.2019.

EAN: 5700384116537 Kilde: Fødevarestyrelsen

Pakkerne indeholder 400 gram og har holdbarhed til 25. juli.

Årsagen til tilbagetrækningen er, at forbrugere med allergi over for selleri kan få en allergisk reaktion ved at spise bygottoen.

Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Coop, der ejer Irma, oplyser til B.T., at forbrugere vil få pengene tilbage, hvis de returnerer varen til en Irma-butik.