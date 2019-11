De seneste år har tendens været klar og tydelig: Fysiske butikker har ekstremt svært ved at holde momentum, mens nethandel buldrer frem.

Men i én kæde har det været en kæmpe succes at gå mod strømmen. Her åbner man fysiske butikker i ekspresfart og holder sig væk fra nettet. Og pengene vælter ind.

Det er butikskæden Normal, som endnu en gang står til at sætte en vild rekord, skriver Børsen.

Det seneste regnskab viser nemlig, at kæden i regnskabsåret 2018/2019 runder de to milliarder kroner i omsætning.

Det er kæmpe stigning i forhold til året før, hvor omsætningen lå på 1,3 milliarder kroner.

»Jeg er rigtig glad for udviklingen. Vi har en organisation, der er enormt fokuseret på, at vi driver en god forretning, og at vi lykkedes med de ting, vi sætter os for,« siger Torben Mouritsen, direktør for Normal, til Børsen:

»Vi er stadig ydmyge, men vi tillader os også at nyde den tur, vi er på.«

Han forklarer videre, at størstedelen af væksten kommer, fordi Normal i regnskabsåret har åbnet 74 nye butikker.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen ejer aktiemajoriteten i Normal. Foto: PR Vis mere Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen ejer aktiemajoriteten i Normal. Foto: PR

Samtidig stiger omsætningen støt i de eksisterende butikker.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen har siden 2016 være hovedaktionær i kæden.

Han erklærer sig også tilfreds overfor Børsen, men siger samtidig, at regnskabet ikke er så interessant.

Han fokuserer mere på potentialet i Normal-kæden.

Normal har i sær gjort sig gældende på det danske marked ved at disrupte priserne på personlig pleje-produkter.

Det har fået priserne på varer som shampoo og hudcremer til at rasle ned på tværs af hele markedet.

Normal har i dag 90 butikker i Danmark – den første åbnede i Silkeborg i 2013.

Kæden har nu åbnet butikker i fem forskellige lande og har langt over 200 butikker i alt.