En tøjbutik i Oslo har valgt at stå helt af ‘Black Friday’-toget. De holder lukket.

»Det vil påvirke os at holde lukket en hel dag, men det føles egentlig bare godt ikke at være med på den dag. Det, føler vi, er på tide,« siger ejer og grundlægger af JF Curated, Marte Djupesland, der holder lukket hele dagen fredag.

Hun opfordrer folk til at tænke sig om og beskriver detailhandlens store tilbudsdag som et maskineri, der blot får folk til at jagte tilbud og stå i lange køer, skriver TV 2 Norge.

Ifølge Marte Djupesland bør man kun købe, hvad man har brug for og samtidig tænke over, hvad man køber: hvor det kommer fra, og hvordan det er produceret.

Maren Esmark, der er genralsekratær i Naturvernforbundet i Norge, roser ejerens beslutning.

Hun mener ikke, at butikker, der lokker kunderne til med store besparelser under Black Friday, tager ansvar for samfundet og den globale opvarmning.

Hun forklarer, at når vi køber mere, så bliver der også produceret mere, og det er netop den produktion, der ikke er gavnlig for den grønne udvikling.

Ifølge Naturvernforbundet, som er en organisation, der kæmper for miljøet og naturen, bruger man 480 kg CO2, når man producerer en MacBook Air. Det svarer til at have sit TV tændt i 120 dage uden stop.