På fredag kan du kaste dig ind i forbrugskulturens absolutte helligdag - Black Friday. Men er dette års reklamestrøm og gode tilbud også et trick til at prakke dig et nyhedsbrev på?

Det mener Thomas Wahl, der er adm. direktør i foreningen Dansk Markedsføring. Ifølge ham skete der noget den 25. maj, da GDPR-loven ændrede de digitale forhold i Danmark.

»Mange virksomheder bruger Black Friday til at få kunder til at skrive sig op til nyhedsbreve, så de kan reklamere hele året rundt,« siger Thomas Wahl.

Det gør de fordi, at de nye regler for persondatasikkerhed har betydet, at mange virksomheder har mistet en stor del af deres tilladelser til at reklamere.

»Efter de nye GDPR-regler trådte i kraft den 25. maj i år, har en masse virksomheder fået skåret deres markedsføringstilladelser betydeligt ned, og derfor mistet retten til at markedsføre via mail - altså sende nyhedsbreve. Derfor bruger de Black Friday til at få forbrugerne til at abonnere på nyhedsbreve,« siger Thomas Wahl.

Det kan ofte ikke betale sig at reklamere for den ene dag om året, da der er så mange om buddet, og derfor skal butikkerne have fanget kunderne, så de kan reklamere til dem resten af året.

»Udfordringen for mange butikker er, at der er udsalg næsten hele året rundt, så det kan være svært at sikre, at folk handler, når der ikke er tilbud,« siger han.

Ifølge Thomas Wahl er selve dagen Black Friday en sådan jungle, at det kan være svært for virksomhederne at fange forbrugernes opmærksomhed.

Hvad synes du om Black Friday?

Derfor benytter de sig også af tricks til at få kunderne til at hoppe ind på butikkernes hjemmesider, så de kan fange dem der.

»Mange virksomheder har det svært med at markedsføre sig i forbindelse med Black Friday og laver derfor dags- og sågar timetilbud med nye varer, der er nedsat for at få kunderne til at besøge deres butik eller gå ind på deres hjemmesider flere gange i løbet af en dag.«

Mange online butikker benytter sig også af konkurrencer og andre tiltag, hvor man skal tilmelde sig nyhedsbrevet for at kunne deltage. Det er derfor vigtigt for dem at få lokket folk ind på siden.

Det er selvfølgelig op til forbrugeren selv at vælge, om den vil skrive sig op til et nyhedsbrev, men i år er der ekstra meget fokus på det.