Kunderne i Bilka, Føtex og Netto kan ikke længere betale med tusindkronesedler.

Ifølge Sjællandske Nyheder og Politiken er flere supermarkeder allerede begyndt at nægte betaling med den store seddel.

Det sker halvandet år før, at tusindkronesedlen udfases 31. maj 2025.

Pressechef i Salling Group, Jakob Nielsen, siger til sn.dk, at butikkerne oplever flere og flere kunder, som gerne vil betale med tusindkronesedler.

Og det giver ifølge pressechefen problemer for kontantbeholdningerne i butikkerne.

»Med vores nuværende kontantbeholdning er vi ikke i stand til at veksle penge i den størrelsesorden. Men det er noget, vi arbejder på at få løst inden for nær fremtid,« siger han.

Kædens dagligvarebutikker er i gang med at skaffe flere byttepenge.

Den såkaldte kontantregel betyder, at butikker har pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet klokken 06 til 22, hvis de også modtager betaling med kort og mobil.