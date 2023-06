Butikkerne lukker stadig på stribe i det aarhusianske bycenter City Vest.

10. juni er således også den store kæde Imerco lukket, skriver Stiften nu.

Over for mediet forklarer kæden, at det skyldes 'manglende butikker og kundestrøm' i centret.

Outlet-butikken Skohunden gør også klar til at lukke i centret i udgangen af juni og holder lige nu ophørsudsalg.

»Vi er blevet opsagt,« fortæller ejeren, Casper Vodsgaard, til Stiften.

Afdelingschef i koncernen A. Enggaard A/S, der ejer City Vest, siger dog, at det ikke er en opsigelse, men at skobutikken havde et tidsbegrænset lejemål, som nu er udløbet.

Adskillige butikker er lukket i centret i år, hvilket presser de tilbageværende hårdt.