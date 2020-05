Efter to måneder med total nedlukning åbner store dele af detailhandelen mandag. Men selvom det er godt nyt, at butikkerne igen kan tjene penge, betyder genåbningen for et stort antal butikker, at de træder direkte ind i en dødskamp for at holde en konkurs fra døren.

En dødskamp, som på sin egen brutale måde kan vise sig at være godt nyt for danskernes pengepung.

For selvom regeringen i forbindelse med genåbningen meldte ud, at butikker skal holde sig fra store slagtilbud, der kan skabe menneskemylder, er det lige præcist det, der er på vej.

Allerede på åbningsdagen varsler flere store butikskæder store rabatter for at lokke kunderne til.

Konkurrencen vil være hårdere end nogensinde før. Der har ikke været solgt noget i to måneder. Spørgsmålet er, hvor mange butikker der står tilbage, når stormen har lagt sig Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv

Og den slags vil vi se mere af de kommende uger.

»Bare fordi, man har åbnet op, så er det ikke det samme, som at kunderne kommer. Man er nødt til at gøre noget for at få dem ind ad døren,« siger Mogens Bjerre, lektor på CBS:

»De her tilbudskampagner handler om, at man skal af med nogle varer. Både fordi man er ved at brænde inde med store mængder sæsonvarer, men også fordi mange af de her butikker ganske enkelt er nødt til at have nogle penge i kassen nu og her for at køre videre.«

Hos Dansk Erhverv, der organiserer godt 17.000 virksomheder i Danmark, mener markedsdirektør Henrik Hyltoft, at vi nu går ind i en periode, hvor butikkerne vil konkurrere 'stenhårdt' om dine penge.

Kolding Storcenter genåbner mandag 11. maj 2020 efter at have været lukket som følge af restriktioner i forbindelse med covid-19-smittefare. Kolding Storcenter har over 120 butikker. Ritzau Scanpix. Foto: Claus Fisker Vis mere Kolding Storcenter genåbner mandag 11. maj 2020 efter at have været lukket som følge af restriktioner i forbindelse med covid-19-smittefare. Kolding Storcenter har over 120 butikker. Ritzau Scanpix. Foto: Claus Fisker

En situation, der kan udløse 'Black Friday'-tilstande flere uger frem.

Han peger eksempelvis på tøj og sko som varer, man meget vel kan ende med at se på slagtilbud.

»En forårskollektion har ikke samme værdi nu, hvor sommeren nærmer sig. Det er en god nyhed for forbrugerne, som kan lave en god handel lige nu,« siger Henrik Hyltoft.

Han mener, at det ligefrem er tvingende nødvendigt for mange butikker at rulle tilbudskampagner ud med det samme:

»Vi taler om, at branchen samlet har haft en nedgang på 20 procent. Butikkerne har behov for at lave kampagner og tilbud nu. Og det er heller ikke forbudt.«

Selvom slagtilbud ikke er forbudt, er det trods alt en praksis, der går mod de anbefalinger, regeringen har varslet forud for genåbningen.

En anbefaling, som mange butikker ganske enkelt ikke har råd til eller mulighed for at følge, mener Mogens Bjerre.

»Mange butikker er så pressede, at de er villige til at gøre hvad som helst for at få noget likviditet. Selv en meget velrenommeret virksomhed som Zoologisk Have har været ude og sige, at de har overvejet at bryde reglerne. Det siger lidt om, hvor stort behov der er for at komme i gang,« siger Mogens Bjerre:

»Selvom butikkerne har genåbnet, er vi ikke i en situation, hvor alt er godt. Vi er i en situation, hvor butikkerne skal ud og konkurrere på kommercielle vilkår. Det bliver de stærkeste, der overlever det her.«

I Dansk Erhverv venter man, at den kommende periode med virksomheder, der slås for at få dine penge i kassen – sammenholdt med coronakrisens økonomiske hærgen – vil sætte et tungt aftryk.

»Konkurrencen vil være hårdere end nogensinde før. Der har ikke været solgt noget i to måneder. Spørgsmålet er, hvor mange butikker der står tilbage, når stormen har lagt sig,« siger Henrik Hyltoft:

»Det får betydning for antallet af konkurser. Det er svært at forudse, hvem der er svagest, men tøj- og skobutikkerne er hårdt ramt lige nu. De har mistet meget omsætning og kæmper i forvejen med stigende nethandel. De får det hårdt.«