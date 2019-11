De seneste uger er der sket en udvikling i et stort antal danske butikker, som har karakter af at være en nøje planlagt fælde.

Formålet er, at du i en ren tilbuds-rus hopper i med begge ben, når vi rammer Black Friday.

Selvom tilbuddene er store med gule prisskilte på 30 procent og 50 procent, så sparer du i mange tilfælde ingen penge. Tværtimod.

Optakten til fupnummeret begyndte allerede i det skjulte for næsten tre måneder siden.

Man vildleder forbrugerne til at tro, at de gør en bedre handel, end de faktisk gør Anja Søhoel, forbruger.

Siden den 1. september har prisportalen Pricerunner fulgt tusindvis af populære produkter hos 47 af de største webshops i Danmark.

Frem mod den landsdækkende tilbudsfest, som Black Friday er kendt for, har 6 ud af 10 butikker løbende hævet priserne på en lang række varer.

De falske tilbud betyder, at eksempelvis et PlayStation-spil er fordoblet i pris, og et fladskærms-tv, der i september kostede 6499 kroner, nu ligger til 11.999 kroner. Det gør, at butikkerne kan skrue helt op for rabatten, så det ligner et kæmpe tilbud, men besparelsen er nul eller minimal.

»Jeg synes, det er dårlig stil. Man tager røven på folk,« siger 44-årige Anja Søhoel, der er en af de kunder, som ser frem til Black Friday.

Det er her, at hun ofte køber familiens julegaver og jagter tilbud for op mod 4.000 kroner. I hendes optik er de falske tilbud ikke i orden.

»Jeg synes, at butikkerne skal holde sig til ærlige priser eller helt lade være med at deltage i Black Friday.«

Butikkernes finte er ikke ukendt. I 2018 afslørede en analyse fra Pricerunner, at mellem 30 procent og 60 procent af de tilbud, der blev skudt af sted på Black Friday, havde været udsat for samme form for prismassage i månederne op til – som den, vi ser nu.

Her er priserne steget mest Det er i følgende produktkategorier, at priserne er sat mest op siden 1. september frem til i dag. Hygiejneartikler

Højttalere

Hjemmebiograf

PlayStation 4-spil

Brugskunst

Gryder og pander

Vaskemaskiner

Grill tilbehør

Den nyeste undersøgelse viser også, at godt hver fjerde vaskemaskine er sat op i pris. Gennemsnitligt er prisen steget med 44 procent. Hos Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) er man ikke imponeret over brugen af falske tilbud, som man også hørte om sidste år.

»Jeg mener, at man skyder sig selv i foden, hvis man snyder forbrugerne,« siger direktør Niels Ralund.

Forbrugerne er nemlig ikke dumme, forklarer han. De har mange muligheder for at undersøge priserne og afsløre falske tilbud. Det kan Anja Søhoel skrive under på. Hun holder skarpt øje med priserne på udvalgte varer hele året rundt.

Hvad er Black Friday? Black Friday marker for mange begyndelsen på julehandlen. Det er et amerikansk koncept, som har taget Danmark med storm. Tilbuddene starter ved midnat fredag 29. november 2019 og er i gang i 24 timer. Black Friday er den største udsalgsdag i Danmark, hvor der omsættes for mere end 2,2 milliarder kroner. PriceRunner forventer en vækst i omsætningen på 20 til 25 %.

Opdager hun mod forventning, at et falsk tilbud er røget ned i indkøbskurven, så falder hammeren.

»Hvis jeg finder ud af, at jeg er blevet snydt, så køber jeg ikke mine julegaver der igen,« siger hun.

En af forklaringerne på, at nogle butikker bruger falske tilbud på Black Friday, kan ifølge Niels Ralund være, at de fysiske butikker er pressede, og udsalg med store tilbud generelt er blevet mere reglen end undtagelsen hele året rundt.

At så mange butikker forsøger at lægge fælder ud for forbrugerne, får også kritik af direktør for Pricerunner Martin Andersen.

»Vi ser tydeligt, at man giver kunderne indtryk af, at tilbuddene er langt bedre, end de egentlig er. Det er ikke helt fint i kanten,« siger han.

