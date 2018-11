Der var verbale tæv i luften, da landets butikskæder løftede sløret for deres Black Friday-tilbud. Sure kunder stemplede tilbud som 'dårlige', 'fup' eller 'fusk', når de brokkede sig på Facebook hos kæder som Power, Elgiganten og Matas.

»Folk er så emsige, at man tror, det er løgn. Der er en vis selvretfærdighed over det.«

Sådan lyder det fra Flemming Birch, ekspert i forbrugertendenser og partner i Birch og Birch.

»Danskerne er ekstremt kritiske forbrugere. Vi er mistroiske, og vi elsker at trække bukserne ned på butikker, hvis vi får muligheden. Det kommer til udtryk her. Det er lige før, det er lidt usympatisk.«

Hvordan oplevede du tilbuddene på Black Friday?

I mange tilfælde havde butikskæder knap nok skrevet facebookopdateringer om deres Black Friday-tilbud, før kritiske kunder påpegede, at nogle af tilbuddene mildest talt ikke levede op til forventningerne.

I mange tilfælde lagde kunder ligefrem grafer med prisudviklingen på varer ind i kommentarsporet eller på butikskædens væg, så de kunne udstille, at varen havde kostet det samme få uger forinden - eller at besparelsen var meget lille.

I flere af de tråde, B.T. fulgte på Black Friday, endte de pågældende butikker med at skulle forsvare sig - og i nogle tilfælde undskylde. I sær kæder, der sælger elektronik, måtte holde for.

»Det er fedt at se, at forbrugerne bruger de sociale medier til at gå i clinch med de her kæder og påpege deres dårlige tilbud,« siger Martin Salamon, cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Også Elgiganten fik kritik. Vis mere Også Elgiganten fik kritik.

»Vi er oppe imod virksomheder, som har forsøgt at skabe en stemning, der skal få os til at hoppe i med begge ben og købe ind. Det er spændende, at forbrugerne er så hurtige til at opsnappe og sprede den misinformation, de har opdaget,« siger han.

Mest voldsom var aktiviteten på Facebook hos elektronikkæder som Elgiganten og Power. Især sidstnævnte måtte lægge ryg til mange kritiske kommentarer.

»Der er ingen tvivl om, at kunderne er meget opmærksomme. Det hilser vi velkommen. Det holder os på dupperne og gør, at vi skal være skarpe hver dag,« siger Jesper Boysen, administrerende direktør i Power, og uddyber:

»En utilfreds kunde er én for meget. Men vores generelle oplevelse var, at folk var glade, og vi oplevede faktisk en fantastisk stemning for det meste,« siger han om dagen, der endte med at blive kædens mest indbringende nogensinde.

Kunder var hurtige med kritiske kommentarer på Balck Friday. Vis mere Kunder var hurtige med kritiske kommentarer på Balck Friday.

Det er især internettet og prissammenligningssider, der gør det muligt for danskerne at grave i butikkernes Black Friday-tilbud - og stille kritiske spørgsmål til dem.

»Det er virkelig blevet nemt at gennemskue slagstricks. Der er en enorm gennemsigtighed på grund af internettet,« siger Flemming Birch, og uddyber:

»Når så medierne i en måned op til Black Friday skriver artikler om, at man skal passe på ikke at blive snydt, så breder mistænksomheden sig, og så begynder folk at undersøge de her priser,« siger han.

Helt overordnet endte Black Friday ikke med at blive den succes, detailhandlen havde forventet. Dagen endte med et samlet forbrug på 1,9 milliarder kroner. Året forinden blev der skudt 2,1 milliarder af på Black Friday.

Prigrafer blev sat ind i kommentarsport flere steder for at udstille butikkernes prisudvikling på varerne. Vis mere Prigrafer blev sat ind i kommentarsport flere steder for at udstille butikkernes prisudvikling på varerne.

Også Matas måtte model til kritik af deres Balck Friday-koncept Vis mere Også Matas måtte model til kritik af deres Balck Friday-koncept