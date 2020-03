Da Mette Frederiksen tirsdag aften holdt pressemøde, blev alle landets butikscentre lukket ned som led i at dæmme op for spredning af coronavirus.

Kun butikker, der sælger dagligvarer, måtte fortsat holde åbent i centrene. Hundreder af butikker lukkede derfor ned. Men nu åbner nogle af dem igen.

Den hastigt voksende butikskæde Normal har, efter et par dages dialog med interesseorganisationer og myndigheder, fået besked på, at de kan åbne deres 35 butikker rundtomkring i landets butikscentre igen fredag morgen.

»Vi har brugt et par dage på at få definitionerne på plads. Vi sidder på en temmelig stor markedsandel på alt, hvad der er essentielle forbrugsprodukter som håndsprit, hygiejneprodukter, medicinsk udstyr, rengøringsartikler osv.,« siger Torben Mouritsen, administrerende direktør i Normal, til B.T., og uddyber:

»Efter et par dages drøftelser har vi så fundet ud af, at vi kan åbne igen i morgen tidlig i de 35 storcentre, hvor vi har butikker.«

Han forklarer, at Normal var i tvivl om, hvorvidt forbuddet gjaldt dem, og at kæden derfor lukkede ned med det samme og ventede på at få fastlagt, om man måtte have åbent.

»Generelt har vi ikke særlig meget at lave i de her dage, og der er også meget stille i centrene, er mit indtryk. Men lige nu handler det om at sprede kunderne ud over så stort et areal som muligt. Så vi åbner i de 35 centre fredag morgen.«

Det er fortsat uvist, om Matas også åbner i landet butikscentre igen fredag. Det har kæden endnu ikke besluttet sig for, skriver Børsen torsdag aften.