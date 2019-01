Er du en af dem, der igennem tiden har klistret utallige BR-sparemærker i de små samlehæfter, som du nu brænder inde med - så fortvivl ej.

For på trods af legetøjskædens konkurs, er sparemærkerne ikke værdiløse længere.

Hjemmesiden Lekmer.dk, der sælger alt i kategorien 'børn', fra legetøj til autostole, vil nemlig gerne tage imod folks mærker.

»Der er mange danskere, som har samlehæfter liggende med BR sparemærker. Ved at hjælpe med at indløse disse mærker, som folk måske har samlet på længe, kan vi give et lille plaster på såret,« siger pressetalsmand hos Lekmer Tine Holmeskog i en pressemeddelelse.

For hvert mærke får man 1 krone tilbage i form af en rabatkode til Lekmer.dk, og så lægger firmaet 30 kroner oveni, som skal betale den porto, det koster at sende mærkerne.

1 krone, som altså også var også det beløb, man fik for et mærke, da de var mulige at indløse i BR's butikker.

Dengang modtog man et mærke for hver halvtredser, man købte for i forretningen

Tilbuddet om at indløse sparemærker hos hjemmesiden Lekmer.dk gælder ind til 28. februar. Hvis du ønsker at indsende dine mærker, skal du registrere dig her på deres side.

Firmaet bag Fætter BR, Top-Toys, dødedans startede 30. november, hvor selskabet efter et stort underskud gik i rekonstruktion.

Kort før jul blev kreditorerne enige om en plan, der skulle give Top-Toy seks måneder til at redde sig.

Men få dage efter jul måtte selskabet alligevel give fortabt.

'Vi var kommet langt, havde fået godkendt vores plan og har arbejdet i døgndrift på at skabe rammerne for en rekonstruktion af Top-Toy.'

'Men i dag må vi erkende, at vi på grund af et svigtende julesalg ikke længere er i stand til at fortsætte rekonstruktionen,' udtalte Top-Toys administrerende direktør, Per Sigvardsson, på det tidspunkt.

Torsdag kom det frem, at Salling Group, virksomheden bag bl.a. Bilka og Netto, køber Top-Toys brands og varelager. Aftalen omfatter ikke Toys"r"Us-brandet, men altså Fætter BR.

'Med aftalen sikrer vi, at legetøj fortsat er en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker i hele landet,' skriver administrerende direktør for Salling Group Per Bank i pressemeddelelsen.

Det oplyses ikke, hvor meget Salling Group har betalt for de intellektuelle rettigheder og Top-Toys varelager.