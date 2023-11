Selvom black week er et overstået kapitel for i år, er efterdønningerne af dagen langt fra ovre.

Det oplever man blandt andre hos butikken OK Plus i Middelfart, hvor man i skrivende stund er oversvømmet af uafhentede pakker.

Det fortæller Louise Andersen, der er souschef i butikken, til B.T.

»Det har været fuldstændig sindssygt, men også forventeligt.«

B.T. har talt med Louise Andersen sent tirsdag eftermiddag.

Og her anslår hun, at der ligger mellem 1400 og 1600 pakker i deres lager.

»Vi er udfordret på pladsen af de mange pakker, og til sidst kan det ende med at gå udover kunderne selv,« siger hun og tilføjer:

»Vi kan risikere at sætte begrænsning på, hvor mange pakker vi kan modtage. Og så kan der ske det, at pakkerne bliver leveret til en helt anden by, som folk så må tage til, fordi vi har fyldt op. Desuden er der også noget brandsikkerhed, vi skal leve op til.«

Louise Andersen anslår, at man har op mod 1600 pakker liggende. Foto: Privat. Vis mere Louise Andersen anslår, at man har op mod 1600 pakker liggende. Foto: Privat.

Ifølge Louise Andersen hænger boomet sammen med, at folk skal have leveret pakker, særligt i forbindelse med black week, fra forskellige steder.

Dog henter en del folk først pakkerne, når alle pakker er ankommet til lageret hos OK Plus.

»Det kan vi se ud fra, hvornår pakkerne ankommer. Nogle pakker ligger i dagevis, og når så deres sidste pakke er kommet, bliver de hentet. Nogle slynger også kommentarer af med, at man lige så godt kan vente, indtil alle pakker er der.«

»Det kan vi godt forstå. Men vi har bare så mange af dem, og vi vil gerne af med dem.«

Ifølge reglerne på området, så har man mellem syv og 14 dage til at hente sine pakker. Afhængig af, hvem man har bestilt igennem.

Det er Louise Andersen og OK Plus også opmærksom på.

»Selvfølgelig har de nogle dage. Vi sender bare en venlig opfordring, for vi oplever en del, som henter i absolut sidste øjeblik – og vi har også flere, som bliver sendt retur.«

Allerede for et par dagen siden kunne Louise Andersen godt se, hvor pakkeniveauet bar hen.

Derfor gik hun også på Facebook og bad en bøn til kunderne om at hente sine pakker.

»Heldigvis udleverer vi også en masse pakker, men vi har bare så mange i forvejen,« siger Louise Andersen om tankerne bag Facebookopslaget.

Hun tilføjer:

»Alene i dag har vi fået omkring 900 pakker.«