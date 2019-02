Aarhus er plaget af tricktyve, og nu har de fundet på en nye kreativ metode til at frarøve butikkerne kontanter.

I butikken Billig-Billy i Trøjborgcenteret blev de franarret 360 kroner, skriver Århus Stiftstidende.

Først på dagen havde en kunde købt en vare til 40 kroner og betalt med Dankort. Kunden sørgede for at få kvitteringen med hjem fra både Dankort-overførsel og køb.

Nogle timer efter kom kunden tilbage med Dankort-kvitteringen.

Nu stod der på den, at der var hævet 400 kroner og ikke de 40 kroner, som kunden havde betalt tidligere.

Den godtroende kassemedarbejder, der huskede kunden fra før, betalte de 360 kroner tilbage, som vedkommende påstod, var betalt for meget.

Problemet var bare, at det var en falsk kvittering.

»Når man står bag disken, vil man gerne yde en god service. Desuden er det nemt at hoppe på fidusen, når man husker kunden fra tidligere på dagen,« siger Karina Lykkegaard, der er Butikschef i Billig-Billy, og fortsætter:

»Derfor er man tilbøjelig til at være hurtig til at udbetale et beløb, som kunne tyde på at være en slåfejl.«

Jan Emil Brøndum, der er chefen for kæden af Billig-Billy-butikkerne, har advaret sine medarbejdere.

Han anbefaler, at ekspedienten tager kundens telefonnummer og navn.

På den måde kan man vente til at kassen er talt op med at behandle sagen, så man er sikker på, at pengene er i overskud.