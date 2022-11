Lyt til artiklen

Der er lagt op til ekspansion og offensiv hos en af landets – og verdens – største burgerkæder.

Nye restauranter og en ny topchef er hovedingredienserne i en strategi, der skal få langt flere danskere til at søge mod Burger King for at stille burgersulten.

Inden for den seneste måned har Burger King åbnet to nye restauranter i Danmark, og nu har kæden så også præsenteret en ny direktør, som skal sørge for yderligere ekspansion.

Det skriver Fødevarewatch på baggrund af en pressemeddelelse fra Burger King.

Der er tale om Carsten Lambrecht, som kommer fra en stilling som regionsdirektør for Lidl Danmark og nu bliver landedirektør for Burger King i Danmark.

I forbindelse med ansættelsen udtaler Carsten Lambrecht, at der er 'stort potentiale for at vækste' i Danmark, ligesom han erklærer, at Burger King har 'det bedste produkt i Danmark'.

Burger King har lige nu 57 restauranter på tværs af landet.

Carsten Lambrecht kommer ikke på nogen nem opgave. De seneste fire år har Burger King kørt med underskud i Danmark, skriver Fødevarewatch.

Senest blev det til en omsætning på 222 millioner kroner i 2021 – men et minus på 12 millioner kroner.