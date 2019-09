Når du besøger burgerkæden Carl’s Jr, er der en ret reel risiko for, at du ender med at snyde dig selv økonomisk, hvis ikke du besinder dig og holder mundvandet i ro.

Ikke kun fordi du køber for mange burgere på grund af ren grådighed – men også fordi Carl’s Jr har en sodavandsstruktur, som gør det let at snuble og snyde sig selv for penge.

Helt grundlæggende er der nemlig gratis genopfyldning af sodavand hos Carl’s Jr.

Det betyder, at du kan drikke lige så meget sodavand, du overhovedet kan overskue, uden at skulle betale ekstra.

Du kan bare blive ved med at genopfylde din kop.

Alligevel sælger Carl’s Jr en lille sodavand for 21 kroner, en mellem for 26 kroner og en stor for 29 kroner.

Hvis du spiser på restauranten, slår autopiloten til og køber en stor sodavand, har du snydt dig selv for otte kroner på stedet. For i stedet for at købe den store kop, kan du i stedet gå den ekstra tur til opfyldningshanerne med et lille bæger og drikke løs.

Men forbrugerne tænker ikke over, at de rent faktisk kan spare penge. Det vurderer partner og forbrugerekspert i Deloitte, Peter Mølkjær.

»Når man som forbruger står og bestiller, så bliver man spurgt om, hvad man skal have. Der bliver flere ledt ind i, at man skal have en stor, fordi det er blevet en vane. Også selvom man egentlig risikerer at betale mere,« siger han og fortsætter:

»Det, tror jeg, er fordi, at forbrugerne ikke tænker over det; at man egentlig bare kan bestille den billigste. Og jeg tror også, at de (Carls Jr., red.) bevidst bruger tricket med, at folk ikke tænker over det, for det er få steder i Danmark, hvor man kan få gratis genopfyldning endnu.«

Peter Mølkjær mener da også, at det er et 'smart trick', fordi salgstricket giver profit til burgerkæden.

»Men det er ikke fordi, det er uetisk eller noget. De giver jo muligheden for, at forbrugerne kan vælge selv, og det er godt,« mener han afslutningsvist.

Hos Carl’s Jr. forklarer man, at de forskellige størrelser hovedsageligt er møntet på de kunder, der tager mad og drikke med hjem fra restauranten.

I en skriftlig kommentar til B.T., forklarer Carls Jr.

’Det vil da være træls, hvis de gæster, som ikke spiser sin mad i restauranten, men tager den med sig hjem, kun har mulighed for at vælge én størrelse, hvis de nu har brug for en stor soda- eller danskvand til at skylle de fantastiske burgere og fritter ned med. Det valg vil vi således gerne give dem’.

’Samtidig vil en del gæster, der har nydt et måltid i restauranten, gerne medbringe lidt dansk- eller sodavand på deres videre færd, og så er de velkommen til at vælge den størrelse, der passer dem og deres behov bedst’.