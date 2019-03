Den populære burgerkæde Burger Shack er klar til at rykke den østlige del af landet for første gang.

Kædens første restaurant i hovedstaden åbner til april, og der er flere på vej.

Det fortæller Burger Shacks direktør, Christoffer No, til migogkbh.dk.

Han har brugt lang tid på at finde det rette sted til at starte burgereventyret i hovedstaden. Men da han fandt det rigtige sted, var han ikke i tvivl.

Burger shack har haft travlt siden den første restaurant åbnede i 2015. I dag er Burger Schack i otte jyske byer og i Odense. I april åbner den første restaurant i hovedstaden Foto: Morten Pape

»Vi har kigget på rigtig mange lokaler i hele København – alt fra kæmpe lokaler på Strøget til hippe lokaler i Nordvest. Da vi fandt denne lokation, en tidligere pølsebod i Carlsberg Byen, faldt vi pladask for den,« siger han til Migogkbh.dk.

Burger Shack tog sin begyndelse i Aarhus i 2015. På ganske få år har kædet vokset sig stor med adskillige priser og nye restauranter i Jylland, på Fyn og nu altså også øst for Storebælt.

En udfordring, der er større end noget andet, direktør Christoffer No har oplevet.

»Vi har i de seneste 10 måneder gået og planlagt vores indtog i København – en by, hvor konkurrencen er større end noget andet, vi nogensinde har prøvet. Vi forsøger dog at holde vores ben plantet solidt på jorden og gøre det, vi er gode til – nemlig at lave rigtig gode burgere,« siger han til migogkbh.dk.