To af den fremadstormende danske burgerkæde Burger Shacks restauranter har på kort tid fået to sure smileys og bøder. Kunderne risikerer at blive syge, påpeger Fødevarestyrelsen.

Burger Shack er enormt frustreret over Fødevarestyrelsens afgørelse og har klaget over den.

»Det er ikke en god følelse. Jeg er især frustreret, fordi vi har handlet i god tro,« siger Burger Shacks direktør Christoffer Kjærholm om de to kontrolbesøg på restauranterne i Odense Havn og Kolding, som resulterede i sure smileys og bøder på i alt 15.000 kroner.

Stridens kerne handler om en af de allervigtigste ingredienser i en burger: bøffen.

Fødevarestyrelsen konstaterede under de to kontrolbesøg i maj, at Burger Shacks bøffer kun blev opvarmet til omkring 65 grader, med mindre kunden specifikt bad om at få den gennemstegt.

Enormt frustrerende

Og det kan ifølge Fødevarestyrelsen gør kunderne syge.

For ifølge Fødevarestyrelsen har Burger Shack ikke dokumentation for, at en bøf serveret ved den temperatur ikke kan indeholde farlige bakterier som salmonella eller campylobactor.

»De bøder er givet, fordi de mangler det, vi kalder en risikoanalyse. Det drejer sig om, at hvis man tilbereder hakkebøffer på en anden måde end en gennemstegning, hvor vi plejer at snakke om 75 grader, så skal man kunne dokumentere, at man har fundet en metode, der på samme niveau slår bakterier ihjel,« siger fødevarechef ved Fødevarestyrelsen, Bente Holst.

»Det her drejer sig jo om, at der kan være bakterier inde i bøffen, som gør folk syge,« fortsætter hun.

Men hos Burger Shack vækker bøderne og de sure smileys stor undren.

For alle burgerkædens 13 restauranter i Danmark steger bøfferne efter samme forskrifter.

Og ved kontrolbesøg på tre af Burger Shacks andre restauranter gav det end ikke anledning til anmærkninger fra Fødevarestyrelsen, at en medium stegt bøf steges til omkring 65 grader.

»Det er enormt frustrerende, når der tilsyneladende er forskellige regler fra by til by. Så er det altså svært at finde ud af, hvad man skal og ikke skal gøre,« siger Christoffer Kjærholm.

Stor uenighed

Men det får ikke Fødevarestyrelsen til at vakle.

»Jeg kan godt forstå, at han undrer sig. Selvfølgelig kan vi jo ind i mellem vurdere forskelligt, Sådan er det, når det er mennesker og ikke maskiner, der ser på det, selvom vi gør rigtig meget for at lave en ensartet kontrol. Men om det er det, der er årsagen her, er ikke umiddelbart muligt at sige, da forholdene i den enkelte restaurant, spiller ind. Jeg har været inde og kigget på de bøder, der er blevet givet her, og dem står vi stadigvæk på mål for,« siger Bente Holst.

Burger Shack undrer sig også over, at Fødevarestyrelsen ikke mener, kæden har dokumentation for at de medium stegte bøffer er bakteriefrie.

Burgerkæden har foretaget fem kontrolprøver, og ingen af dem viste tegn på farlige bakterier i kødet.

Men det er slet ikke nok, påpeger Fødevarestyrelsen.

»Han mener jo så, at de fem prøver, han fik taget engang, er ligesom en langtidsgaranti for, at så kan der aldrig kan ske noget igen. Og det accepterer vi ikke,« siger Bente Holst og tilføjer:

»Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal lave en risikoanalyse. Alene kødets risiko for indhold af bakterier, ændrer sig fra gang til gang. Det er jo forskellige portioner og dyr, der bliver slagtet hele tiden. Så sådan et bakterindhold vil aldrig kunne være den samme.«

Har ændret proceduren

Men direktør Christoffer Kjærholm afviser, at Burger Shacks kunder risikerer at blive syge efter at have sat tænderne i en medium stegt bøf.

Kan du garantere, at de kunder, som foretrækker bøffen medium stegt, ikke risikerer at blive syge af at spise jeres burgere?

»Ja, for vores prøver verificerer, at der ikke findes nogen af de farlige bakterier i vores kød. Mig bekendt er ingen af vores kunder blevet syge, og vi har immervæk serveret burgere for tusindvis af kunder.«

Har I ændret noget som følge af de sure smileys?

»Som konsekvens af Fødevarestyrelsens anmærkninger, har vi ændret proceduren. Før hang der et skilt ved kassen, hvor der stod, at man fik bøffen medium stegt, med mindre man bad om andet. Nu spørger vi alle kunder, hvordan de ønsker bøffen stegt.«

Burger Shack har klaget over Fødevarestyrelsens kontrolrapporter.

Sagen behandles i Fødevareklagenævnet. Der forventes at komme en afgørelse om et halvt år.

Den første Burger Shack åbnede for tre år siden. I dag har burgerkæden 13 restauranter i Danmark.