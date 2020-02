Allerede tirsdag morgen kunne pendlere i den københavnske metro nyde godt af synet: Kæmpe plakater med hårrejsende burgere, som er gået i forrådnelse.

Den slags reklamer vil du se flere af de kommende uger. Og det er ikke en reklame, som skal forsøge at afskrække dig fra at spise burgere, som man ellers nemt kunne komme til at tro. Det er en reklame, som skal få dig til at spise flere.

Det er mastodonten Burger King, som er gået i gang med et kæmpe fremstød for at få flere kunder i biksen.

Men i stedet for de klassisk opstillede burgere på næsten kunstneriske fotografier går Burger King i marken med en stor kampagne, hvor de viser burgere i forrådnelse.

Burger King viser en rådden burger på Gammel Strands metrostation.

Ved siden af burgeren står der #day35 - for at indikere, at burgeren ser sådan ud efter 35 dage.

Under burgeren står der – oversat til dansk – ’skønheden ved ingen kunstige konserveringsmidler’.

»Det er modigt, at Burger King på den måde tør vise deres burgere frem i rådden tilstand, og jeg synes faktisk, det er en spændende og god idé. Det er begavet,« siger Henrik Byager, ekspert i PR og branding:

»Der er en helt enorm stopeffekt i det her billede. Det får folk til at stoppe op og tænke: ’Hvad i alverden er det?’. Det får folk til at tænke dybere over, hvad idéen med det her egentlig er. Det er en 'aha'-oplevelse. Og det er det bedste, du kan skabe i reklameverden.«

Reklamen spiller direkte ind i alle de historier, der har været de seneste år, hvor en burger fra Burger King eller McDonald’s har ligget et sted i et årti og ligner sig selv på grund af kemi og konserveringsmidler.

»De historier giver jo indtryk af, at det er rene kemibomber, man spiser,« siger Henrik Byager:

»Så Burger King fortæller her, at det altså er rigtig mad, som rådner, fordi man ikke har gjort noget ved det. Man taler ind i forbrugernes skepsis.«

Det er dog en balancegang, erkender Henrik Byager. Nogle danskere vil unægtelig syntes, at det er lige i overkanten at skulle se på enorme billeder af rådden mad i det offentlige rum.

Burger King viser rådne burgere

»Når man laver kampagner med en chokeffekt, vil det altid dele folk. Nogle vil selvfølgelig synes, at det her er klamt. Men jeg tror faktisk, at de fleste vil synes, at det her er sjovt og opsigtsvækkende,« siger Henrik Byager:

»Jeg tror, at budskabet alene vil være nok til, at det her falder ud til Burger Kings fordel. Så det er en ret god kampagne, de har skruet sammen her.«

B.T. har tirsdag forsøgt at få Burger King til at sætte nogle ord på den store kampagne.

Trods adskillige forsøg vendte Burger King dog aldrig tilbage med et svar.