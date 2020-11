Det var under en iskold vinter i Belgien for 340 år siden, at pomfritten blev født.

De lokale var vant til at stege fisk, men da en brutal vinter havde frosset floderne til is, stegte de kartofler i stedet. Resultatet blev så godt, at kreationen siden er blevet en af de største sællerter på fastfood-fronten i hele verden.

Pomfritter er faktisk blevet så markant en del af madkulturen, at ovenstående anekdote om pomfrittens tilbliven er både sagnomspunden, omstridt og har været genstand for flere historiske værker.

For blev pomfritten i virkeligheden opfundet i det iskolde Belgien i 1680, eller var det først i Frankrig i 1720?

Og var det i virkeligheden amerikanerne, der gav den stegte kartoffel det velkendte engelske navn 'french fries' i midten af 1750? Eller var det amerikanske soldater i Belgien under Anden Verdenskrig?

Man kan blive ved.

Sikkert er det dog, at pomfritten eksempelvis er det mest solgte produkt hos McDonald's nogensinde, hvilket ikke siger så lidt.

De stegte kartofler er så markant en del af madkulturen i Danmark, at supermarkedskæder bruger både halve og hele frostbokse på at præsentere os for et bredt udvalg af dem hver eneste dag.

Men hvordan står det til, når det drejer sig om at købe pomfritter i færdigtilberedt form?

Det er et spørgsmål, B.T. mandag har sat sig for at besvare i selskab med smagstester og lektor på Københavns Professionshøjskole Michael René.

Kæderne McDonald's, Burger King, Sunset Boulevard, Max Burger og Carl's Jr. sælger dagligt tonsvis af pomfritter til danskerne.

Men hvem gør det bedst? Hvem har ramt den gyldne balance, når de langer pomfritter over disken efter få minutters ventetid?

Michael René har en klar idé om, hvad der skal til, før man har ramt plet med tilberedelsen af de populære kartofler.

»Pomfritter er en teknik, som man ikke skal tage let på. De skal steges på en måde, så de både er sprøde og saftige. De skal have en smag af fedt uden at være harske,« siger Michael René, og fortsætter:

»De skal være bløde i midten og knasende udenpå med et godt lag salt. Og der skal være lidt bitterhed fra stegningen.«

Der er relativt stor forskel på de pomfritter, Michael René får tygget sig igennem denne mandag.

FAKTA: Testens fem kæder Max Burger blev grundlagt i Sverige i 1968 og er Sveriges første burgerkæde. I dag er der knap 100 Max Burger-restauranter i Sverige, syv i Norge og fire i Danmark, hvor Max Burger har været til stede siden 2013. McDonald's blev grundlagt i USA i 1940 og har siden udviklet sig til en verdensomspændende gigant. I dag har McDonald's knap 39.000 restauranter i hele verden. McDonald's har været til stede i Danmark siden 1981 og har 90 danske restauranter. Burger King blev grundlagt i USA i 1954 og har siden udviklet sig til en verdensomspændende gigant. I dag har Burger King omkring 19.000 restauranter på verdensplan. Burger King var den første store udenlandske burgerkæde, der kom til Danmark. Det skete i 1977. I dag har Burger King 56 restauranter i Danmark. Carl's Jr blev grundlagt i 1956 i USA og har siden udviklet sig til en international kæde. I dag har Carl's Jr omkring 3.800 restauranter fordelt i hele verden. Carl's Jr. har været i Danmark siden 2013 og har i dag 16 danske restauranter.



Sunset Boulevard er en dansk kæde, der åbnede i 1996. Siden har det udviklet sig til en af de største spillere på fastfoodmarkedet i Danmark. I dag har Sunset Boulevard 43 restauranter i Danmark, er til stede på Færøerne og åbner i Grøndland om få uger. Kilde: Kæderne selv, Statitia.com, kædernes hjemmesider

Der er både tykke og tynde, lyse og mørke, bløde og hårde.

Og så er de krydret på vidt forskellig vis.

»Jeg er meget overrasket over, hvor stor forskellen er,« lyder det, efter testen er gennemført, fra Michael René.

Ingen af restauranterne leverer et resultat til decideret dumpekarakter.

Til gengæld er testeren 'vild med' vinderen.

