Det er de færreste fastfood-elskere, som ikke kender til – og som ikke har smagt – Burger Kings ikoniske burger: Whopper.

Nu lancerer burgergiganten en ny version. Og der ikke nogen bøf i.

I hvert fald ikke en klassisk, flammegrillet bøf af oksekød.

Siden april har Burger King i USA og siden Sverige forsøgt sig med den plantebaserede burger.

I USA har den gået under navnet ’Impossible Whopper’ og i Sverige har den fået navnet ’Rebel Whopper’.

Det er det sidste navn: 'Rebel Whopper', burgeren også får i Danmark.

Og det er en burger, som man kan købe i Burger Kings 56 danske restauranter fra i dag, den 12. november.

Det skriver Burger King i en pressemeddelelse.

Skal du smage Burger Kings 'Rebel Whopper', som er lavet med plantebøffer i stedet for oksekød?

Lanceringen af den kødfri whopper er den største i Burger Kings historie.

Den sker i 2.500 restauranter på tværs af 25 lande.

’Vi er sikre på, at Rebel Whopper’en er burgeren, mange har ventet på, og at den vil falde i god smag hos danskerne’, skriver Burger King blandt andet i pressemeddelelsen:

’Vi forventer, at Rebel Wopper vil blive et populært valg for mange danskere, da vi allerede oplever en stigende efterspørgsel på de kødfri alternativer’.

Det er det hollandske firma ’The Vegetarian Butcher’, som leverer plantebøffen til den nye form for whopper.

Burger King påstår i pressemeddelelsen, at den nye plantebøf-burger smager ligesom den klassiske whopper.

Dermed er det ikke et produkt, man har skabt til vegetarer eller veganere.

Burger King regner med, at en del danskere ganske enkelt vil udskifte den klassiske kød-whopper og nappe den med plantebøffen i stedet.