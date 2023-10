Alle de store fastfoodkæder har meldt sig i kampen om at lancere en ny kampagneburger, som får kunderne over i netop deres forretninger.

Aldrig før har tendensen været så overvældende, men hvad vil fire burgerelskende journalister synes om de forskellige burgere, der alle spiller på at være kvalitetsprodukter?

B.T. har testet fire burgere fra fire af de store fastfoodsteder, som serverer hurtig mad til sultne danskere. Alle er de kampagneburgere - de særlige midlertidige varianter.

Valget står imellem Hereford Triple Pepper fra Sunset Boulevard, Memphis BBQ Five Star fra Carls Jr., Gourmet Grill BBQ fra Burger King og Homestyle Bacon Paprika fra McDonald’s.

Lader du dig friste af de tidsbegrænsede burgere, som restauranterne kører med?

Feltet ligger tæt under hele blindsmagningen med mere eller mindre begejstring at spore blandt dagens testpersonale.

De forskellige burgere får ord med på vejen som:

»Behagelig at spise,« »rigtig god,« og »smæk på smagen«.

De forskellige burgere høster dog også mindre pæne gloser ala »som at spise pap med tomat«, »superulækkert« og »almindelig«.

Hvilke burgere, som skal have ros eller ris, er de fire burgerelskende journalister ret uenige om.

Og dagens testvinder, McDonald’s Homestyle Bacon Paprika, får da også en kneben sejr med bare to stemmer.

Derefter kommer Burger Kings Gourmet Grill BBQ og Carl's Jr. Memphis BBQ Five Star, som hver især får én stemme.

Ingen af B.T.s smagstestere er pjattede med Sunset Boulevards Hereford Triple Pepper, selvom de indrømmer, der er smæk på smagen. Den står derfor tilbage som eneste burger uden en stemme.

I blindsmagningen får journalisterne mulighed for at gætte, hvor deres vinder-burger er fra, men det skal vise sig ikke at være nemt.

Ingen kan nemlig gætte, fastfoodkæden bag deres egen favorit.

Se hele testen i videoen øverst i artiklen.