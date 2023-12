Der venter en stor opgave i horisonten for dagligvarekæden Lidl.

Torsdag fik Lidl nemlig grønt lys efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte handlen af 11 Aldi-butikker.

Og det er et stort skridt, mener B.T.'s pengeredaktør Niels Philip Kjeldsen.

»Det er et meget stort skridt for Lidl i Danmark, som de kommende seks måneder står til at lægge omkring 10 procent oven i deres butiksnet. Det er meget, og det bliver en stor opgave for dem. Når alle 20 butikker er åbnet, har Lidl taget et stort skridt i Danmark på kort tid,« siger han og fortsætter:

»Personligt er jeg meget spændt på at se, om det lykkes Lidl at få de her Aldi-butikker til at få det helt særlige præg, Lidls nuværende butiksnet har.«

Opkøbet fordeler sig sådan, at 15 butikker er klar til at blive konverteret til Lidl-butikker, mens de resterende fem er butiksprojekter med en længere horisont.

Ifølge Niels Philip Kjeldsen har den tyske dagligvarekæde en stor styrke – nemlig deres indretning.

»Om du går ind i en Lidl i Ungarn, England, Tyskland eller Danmark, så har butikkerne en imponerende ensretning både i sortiment og indretning. Det er en enorm styrke. Så det bliver selvfølgelig super vigtigt, at de kan lykkes med det samme i de her nye lokaler.«

Men end ikke de netop opkøbte Aldi-butikker er nok for Lidl.

Dagligvarekæden har overtaget fem steder, hvor de kan bygge en butik, og så vil man før sommeren 2024 åbne yderligere 15 butikker.

Men selvom Lidl har klaret sig godt, venter der stadig enormt hård konkurrence forude.

»Lidl har generelt klaret sig langt bedre end de tyske kolleger i Aldi, som altså nu har forladt Danmark.«

»Men de er oppe mod kæmpestore konkurrenter i 365 Discount, Netto og Rema 1000, så de var simpelthen nødt til at være i det her opkøbsræs. Og jeg tror, de vil være meget tilfredse med de 20 butikker, de er endt med at lande.«