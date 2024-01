Knap halvdelen af alle bilister vil købe en elbil inden for de næste fem år, viser en ny undersøgelse fra YouGov.

Det vil være et helt ekstremt ryk, mener B.T. pengeredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Hvis de tal bliver til virkelighed, står vi over for nogle massive salgsrekorder. Men det flugter meget godt med sidste års boom i elbilsalget,« siger Niels Philip Kjeldsen.

»Så vil gennembruddet være sket,« siger han.

I undersøgelsen svarer 45 procent af de adspurgte danske bilister, at de inden for de næste fem år forventer at købe en elbil.

Blandt bilister mellem 18-34 år er tallet helt op på 68 procent.

Ifølge Niels Philip Kjeldsen giver det meget god mening.

»Der har været nogle vilde prisfald det seneste år. Blandt andet er nogle elbil-modeller faldet med over 100.000 kroner,« siger Niels Philip Kjeldsen og fortsætter:

»Derudover er elbiler blevet mere naturlige i gadebilledet og hos naboen. Det er blevet mere trygt at købe elbil,« siger han.

I 2023 havde syv procent af danske bilister en elbil, mens elbiler stod for 33 procent af alle nysalg af biler.

Hvis det tal når over 50 procent, vil det stille store krav til staten og kommuner til at sikre infrastrukturen med blandt andet elladestandere.

Men det er vi klar til Danmark, siger Niels Philip Kjeldsen, der kommer med sit bud på, hvor mange der kører i elbil om fem år:

»Det vil ikke være uventet, at 8 ud af 10 af alle nysalg vil være en elbil om fem år,« siger han.