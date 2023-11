Så faldt handlen på plads.

Salling Group overtager i alt 19 Aldi-butikker, og det vil kun skærpe en i forvejen hård konkurrence på dagligvaremarkedet.

Det mener B.T.s pengeredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

»Der foregår en intens konkurrence om tilstedeværelse i dagligvarebranchen lige nu. Rema 1000 står til at udvide butiksnettet med 60-80 butikker efter opkøb af Aldi-butikker, og det er jo en massiv udvidelse. Der får Netto afbødet lidt af den udvidelse ved selv at samle de her 19 butikker op,« siger han.

Salling Group har nu fået grønt lys til at åbne yderligere 19 Netto-butikker. Foto: Hans Meineche/Biofoto/Ritzau Scanpix

Konkurrencerådet godkendte onsdag overtagelsen.

Godkendelsen er sket med et tilsagn, hvor Salling Group forpligter sig til at frasælge en butik i Rødbyhavn og fremleje en butik i Stubbekøbing til en eller flere konkurrenter, fremgår det af aftalen.

En markant aftale, ifølge Niels Philip Kjeldsen.

»Det er rigtig vigtigt for Netto. Det kan virke som en lille ting, når en kæde på Nettos størrelse med over 520 butikker opkøber 19 nye, men 19 butikker på én gang er en stor tilføjelse,« siger pengeredaktøren, der hæfter sig ved geografien i overtagelsen.

»Især placeringerne er vigtige, for der er flere af de butikker, hvor Salling Group føler, at de får adgang til områder og kundebaser, som de ikke har i dag.«

Aldi er nu helt færdig i Danmark, hvor man aldrig rigtigt kunne få kæden til at give overskud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Fysisk tilstedeværelse tæt på kundernes bopæl er nærmest det vigtigste i dagligvarebranchen. Danskerne handler meget ofte i det supermarked, der ligger tættest på bopælen,« siger han.

Aldi har tabt rigtigt mange penge i Danmark, men den tyske kæde efterlader alligevel et godt bytte at kæmpe om for de tilbageværende kæder.

»Aldi havde en anslået omsætning på 3-4 milliarder kroner i Danmark om året, og de penge er alle konkurrenterne nu ude og se, om de kan gøre krav på.«

»I den sammenhæng er det jo et vigtigt skridt for Netto, at de har fået godkendt opkøbet af de her 11 butikker og otte projekter,« siger Niels Philip Kjeldsen.