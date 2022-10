Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et chokerende overfald med en hammer har de seneste dage rystet USA i sin grundvold.

Spørgsmålet er nu, om det kan ændre amerikansk politik og afgøre det kommende midtvejsvalg.

Fredag morgen brød en mand ind i demokraten Nany Pelosis hus i Californien. Hun er formand for Repræsentanternes Hus og en af de mest magtfulde politikere i USA.

Nancy Pelosi var ikke hjemme. Det var hendes mand, Paul.

Den 42-årige mand, der brød ind, råbte flere gange: ‘Hvor er Nancy?’ og forsøgte at binde Paul Pelosi, så de sammen kunne vente på, at Nancy Pelosi kom hjem.

Men situationen eskalerede.

Gerningsmanden endte med at gennembanke Paul Pelosi med en hammer. Paul Pelosi, 82, overlevede angrebet, men er indlagt og er blevet opereret for kraniebrud.

»Der er en tilstand af total chok i USA. Især detaljerne om, at det ikke er et tilfældigt angreb, og at det ser ud til at være politisk motiveret, har chokeret alle,« forklarer Jakob Illeborg, der er B.T.’s internationale korrespondent:

Nancy og Paul Pelosi Foto: JOSHUA ROBERTS Vis mere Nancy og Paul Pelosi Foto: JOSHUA ROBERTS

»Der har været stor fordømmelse fra begge sider af det politiske spektrum. Og det ligner en begivenhed, som kan blive en gamechanger.«

Efter overfaldet har flere medier boret i, hvem gerningsmanden er. Han var fortsat på adressen, da politiet ankom og skal efter sigende have råbt: »Hvor er Nancy?«

Han blev tacklet af politiet, ført væk og er nu varetægtsfængslet og anklaget for drabsforsøg.

En historie om politisk radikalisering toner frem.

Manden har på sociale medier skrevet om konspirationsteorier om corona. Han har skrevet om stormløbet på kongressen, påstået valgsvindel mod Donald Trump, og han har givet udtryk for sympati med QAnon.

Nancy Pelosi har været en af de mest fremtrædende demokrater gennem mange år og har netop været en meget hård kritiker af Donald Trump.

Derfor tyder alt på, at gerningsmanden kom for at gøre skade på Nancy Pelosi.

Spørgsmålet er nu, om det voldsomme overfald kan få afgørende betydning for det midtvejsvalg, der skal afholdes i USA om to uger.

»Det er en potentiel gamechanger. Retorikken har været hadsk i amerikansk politik – også under denne valgkamp. Spørgsmålet er, om det her ændrer tonen og måske rykker nogle af tvivlerne i middelklassen,« siger Jakob Illeborg:

»Det her kan godt drive vælgere væk fra de republikanere, der er omkring Trump, og som har fremført den konspiratoriske fortælling om, at den politiske elite stjal valget fra Trump. Det er den slags tale, som måske har motiveret den her mand.«

Lige nu ser det ud til at blive et meget tæt valg.

»Og det kan sagtens være en begivenhed som denne, der afgør det,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg mener, at overfaldet på Paul Pelosi kan blive en gamechanger i USA Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jakob Illeborg mener, at overfaldet på Paul Pelosi kan blive en gamechanger i USA Foto: Thomas Lekfeldt

Generelt kan angrebet udløse en større debat om tonen i amerikansk politik.

»Der har været fordømmelse fra begge sider, det skal siges. Men spørgsmålet er, om ikke det her fører til selvransagelse i det republikanske parti,« siger Jakob Illeborg:

»Også præsidenten Joe Biden har været ude og kommentere på det og sige, at nu må det her stoppe, og at det er tid til et opgør med den her form for had og vold. Det kan blive en gamechanger på mange måder.«