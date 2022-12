Lyt til artiklen

45 år blev det til i Danmark for den tyske discountkæde Aldi, men nu er er det nok. De drejer nøglen om og sælger deres forretninger til Rema 1000.

Og hvor det måske er overraskende for den gængse danske forbruger, at de ikke længere skal se Aldi-logoet i bybilledet, er B.T.s forbrugsredaktør, Niels Philip Kjeldsen, ikke ved at falde ned af stolen.

»Med de rygter, der har været de seneste tre uger, er det ikke så overraskende. Aldi har på få år investeret milliarder i at få de her butikker på rette køl, så det må se virkelig sort ud, siden de nu trækker stikket. Det er faktisk ret voldsomt, for Aldi er en af de største supermarkedskæder, vi har i Danmark, men de har kørt med underskud stort set alle de år, de har været her. Så på den ene side er det ikke specielt overraskende, men på den anden side alligevel lidt,« forklarer han.

Hvad der i stedet vækker opsigt er, at Rema 1000 står til at overtage 114 af Aldis 188 butikker.

»Det er simpelthen en bombe. Det er en kæmpe ting for det danske marked. Vi har hørt, at flere af de andre store kæder har været med om buddet, og Rema 1000 er tæt på at være lige så store på omsætning som Netto, så med de her 114 butikker, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi har fået en ny førerhund på discountmarkedet.«

Niels Philip Kjeldsen mener, at det er et kæmpe spring op for Rema 1000, som i forvejen er en kæde, der buldrer frem på det danske marked.

»Det er en kæmpe udvidelse for Rema 1000. Det vi ser her er, at Netto med et pennestrøg bliver overgået. Rema 1000 har så meget vind i sejlene, at der er meget få steder, hvor kunderne vil være kede af, at der kommer en Rema 1000 i stedet for en Aldi. Tværtimod, kunderne vil være begejstrede.«

»Jeg tror, at det er her er rigtig godt set af Rema 1000, det er den helt rigtige handel for dem. De har gjort det så godt, at jeg ikke tror, at de får svært ved at tage det her spring. Jeg tror, der er mange penge i det her for Rema 1000.«