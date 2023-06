For første gang i 26 måneder forventer virksomhederne nu, at priserne falder.

Det fremgår af et såkaldt konjunkturbarometer for erhvervene fra Danmarks Statistik.

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er begejstret på danskernes vegne.

»Det er fantastisk nyt for forbrugerne. Så klart kan det siges. På få måneder er vi gået fra, at et stort flertal af supermarkederne havde en forventning om at hæve priserne, til at et flertal nu forventer at sænke dem,« siger han.

Men et er selvfølgelig, hvad de siger, at de vil gøre. Noget andet er så, om de rent faktisk også gør det.

»Der er god grund til at tro, at det ikke bare bliver ved forventningerne. Der har været en relativ god sammenhæng mellem supermarkedernes forventninger og den faktiske udvikling det seneste års tid,« siger Kjeldsen, og fortsætter:

»Så jeg tror helt sikkert, at danskerne kommer til at opleve prisfald. Meget tiltrængte prisfald.«

I juni forventer 45 procent af dagligvarebutikkerne nu, at priserne vil falde. Samtidig forventer ni procent, at priserne vil stige.

»Vi har set en del tal, der har peget i retning af, priserne skulle ned. Faldende energipriser, faldende råvarepriser og andet. Nu ser vi også supermarkederne selv have en forventning om, at det er den vej, det går,« siger forbrugerredaktøren.

Hvorfor kommer supermarkederne med disse forventninger lige nu?

"Det gør de fordi, at de kan se, hvad de kommer til at købe varer ind for. De kan se de priser, som deres leverandører står klar med. Og der kan de formentligt lige nu se, at de kommer til at kunne købe varerne ind til lavere priser, og derfor også får mulighed for at sænke priserne overfor deres kunder,« siger forbrugerredaktøren, der opsummerer dagens udmelding således.

»Så det er en dejlig sommernyhed, vi får her."